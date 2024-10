Eleições 2024: Olinda inicia disputa de segundo turno após resultado equilibrado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Resultados do domingo (6) trouxeram Vinícius Castello (PT) na liderança, seguindo para disputar o segundo turno com Mirella Almeida (PSD)

Após o resultado das urnas deste domingo (6), Olinda terá decisão em segundo turno entre os candidatos Vinícius Castello (PT) e Mirella Almeida (PSD), que já reiniciam suas campanhas nesta semana.

O resultado em Olinda trouxe, de forma surpreendente, o atual vereador do município Vinícius Castello na liderança, encerrando o primeiro turno com 38,75% e um total de 80.422 votos.

Mirella Almeida, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação na gestão do prefeito Professor Lupércio, chegou a figurar na terceira posição em alguns momentos durante a apuração, mas terminou com 30,02% e um total de 62.289 votos.

Após o resultado e a confirmação da ida ao segundo turno com o primeiro lugar, Vinícius realizou carreata pelas ruas da cidade, encerrando em seu comitê, onde discursou, exaltando a sua campanha e o apoio dos eleitores e da militância.

Ainda no domingo, Mirella se reuniu com apoiadores e discursou. Nesta segunda-feira (7), nas redes sociais, a candidata do PSD publicou vídeo afirmando que Olinda “precisa de uma prefeita de verdade” e que vai continuar a “preservação de um legado de trabalho”.

Apoios podem retornar para o segundo turno

Para o segundo turno, Vinícius deve ter reforço do agora prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), que chegou a participar de uma carreata com o petista na reta final do primeiro turno.

Além de João, Vinícius contará com a presença dos senadores petistas Humberto Costa e Teresa Leitão, bem como a presidenta nacional do PCdoB, ministra do governo Lula e ex-prefeita de Olinda, Luciana Santos, apoiadora de linha de frente do candidato petista à prefeitura da Marim dos Caetés.

Do outro lado, Mirella, que já conta com o apoio do atual prefeito de Olinda Professor Lupércio (Solidariedade), aguarda o reforço da governadora Raquel Lyra (PSDB), que esteve presente em caminhada com a candidata do PSD em setembro, no bairro de Peixinhos e pode retornar ao palanque.

Outra aliada que pode retornar para ajudar Mirella no segundo turno é Marília Arraes (Solidariedade). Presente na campanha de João Campos no Recife, Marília também participou de caminhada com a pessedista em setembro, no bairro de Sapucaia.

Equilíbrio em todas as zonas eleitorais no primeiro turno

Das três zonas eleitorais de Olinda, Vinícius venceu em duas, enquanto Mirella venceu uma. Na zona eleitoral 10, que compreende os bairros de Bairro Novo, Carmo, Casa Caiada, Fragoso, Jardim Atlântico e Rio Doce, o petista venceu com 26.067 votos (39,16%), contra 20.852 votos (31,32%) de Mirella.

Já na zona eleitoral 100, que compreende os bairros de Jardim Brasil II, Peixinhos, São Benedito, Aguazinha, Sapucaia, Caenga, Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto da Conquista, Alto Jardim Conquista, Alto Sol Nascente, Caixa d'Água e Passarinho, Mirella saiu vencedora com 25.480 votos (36,19%), contra 21.533 votos (30,58%) de Vinícius.

Na zona eleitoral 117, dos bairros Alto da Nação, Amaro Branco, Amparo, Bonsucesso, Bultrins, Guadalupe, Jardim Brasil (parte), Monte, Ouro Preto, Peixinhos (parte), Tabajara, Salgadinho, Santa Tereza, Varadouro e Vila Popular, Vinícius venceu com 32.822 votos (46,54%). A segunda posição nesta zona ficou com Izabel Urquiza (PL), que teve 17.142 (24,30%), enquanto Mirella foi a terceira, com 15.957 votos (22,62%).