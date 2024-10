Prefeito de Caruaru Rodrigo Pinheiro dispara: "Depois do cenário que vimos no primeiro turno das eleições, Raquel vai ser reeleita governadora do estado"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Eleito no primeiro turno com 52,68% dos votos, o atual prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB) se consolidou por mais um mandato no município. Pinheiro assumiu a gestão em 2022, quando a governadora de Pernambuco Raquel Lyra lançou a candidatura para a disputa do Estado.

Em entrevista à Rádio Jornal Caruaru, o prefeito comentou o resultado da campanha, falou sobre o apoio da governadora e sobre a entrega de obras ainda este ano.

“A gente vem fazendo um trabalho que iniciou em 2017, junto a Raquel, com muito planejamento, execução feita de maneira transparente e com muito equilíbrio fiscal”, afirmou Pinheiro.

O gestor pontuou, ainda, que fez uma campanha “limpa, transparente e propositiva” e disparou sobre a oposição: “Faz parte da retórica da oposição bater no que dá certo e esse foi um dos motivos para eu não ter ido aos debates: o nível foi baixo e a proposição, mínima”.

Sobre a vitória no primeiro turno, Pinheiro afirmou que a certeza da eleição veio das entregas realizadas durante sua gestão, dos altos índices de aprovação e da baixa rejeição entre os caruaruenses: “Com essa receita, não tinha como ser diferente a eleição no primeiro turno”.

APOIO DE RAQUEL LYRA

Rodrigo Pinheiro celebrou o apoio de Raquel Lyra durante a campanha na cidade do Agreste pernambucano. “A gente vem participando do grupo político de Raquel indiretamente há muitos anos e vem fazendo um trabalho que vem dando resultado em Caruaru. Em 2024 foi natural manter essa parceria, na certeza de que no dia de ontem, a nível estadual, a maior vencedora foi Raquel Lyra”, pontuou.

O prefeito se mostrou positivo com o segundo turno nos municípios de Paulista e Olinda, que têm candidatos apoiados pela governadora, e comentou o desempenho de aliados de Lyra durante as eleições. “Eu afirmo, depois do cenário que vimos ontem, no primeiro turno das eleições, que Raquel vai ser reeleita governadora do estado”, finalizou.

RELACIONAMENTO COM A CÂMARA

O prefeito também parabenizou os vereadores eleitos e reafirmou compromisso em dialogar com a Câmara de Vereadores.

“A gente conseguiu manter uma relação muito propositiva, sabendo que os poderes são independentes, e avançar nos projetos que são de interesse da população de Caruaru. Vamos manter esse diálogo muito forte e positivo com a Câmara de Vereadores”, pontuou.

ENTREGA DE OBRAS EM 2024

Durante a entrevista, Rodrigo Pinheiro anunciou a entrega de obras no município ainda em 2024. Uma delas é a revitalização da Avenida José Rodrigues de Jesus, com investimento de mais de R$ 16 milhões.

De acordo com o prefeito, a Ponte Prefeito Anastácio Rodrigues também será entregue até o mês de dezembro. Pinheiro afirmou que a infraestrutura da ponte está pronta, mas os detalhes arquitetônicos ainda vão ser executados.

Além da pavimentação de ruas de Caruaru, o prefeito prometeu que a Escola Santos Anjos será entregue até o fim deste mandato.