Marçal condiciona apoio a Nunes mediante pedido de desculpas do prefeito e de Bolsonaro

Candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) condicionou o seu apoio a Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno a um pedido de perdão público tanto do prefeito, quanto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Candidato da direita que avançou para o segundo turno, Nunes já disse que não buscaria o apoio de Marçal, embora dependa dos votos dos eleitores do ex-coach.

CRÍTICAS A NUNES

Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (8), Marçal disse que "só por um milagre" apoiaria Nunes. "Eu não vou apoiar Ricardo Nunes e que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal pela arrogância deles. Tenho convicção de que eles não têm humildade para isso", afirmou Marçal.

Marçal disse ainda que Nunes teve conversas internas com estrategistas, afirmando que seria preciso haver uma união. "Você (Tarcísio) precisa ser homem para retratar tudo que você falou. Você falou que eu deveria ser preso, você tem que me respeitar, que eu sempre te respeitei."