Primeiros dias de segundo turno em Olinda e Paulista tem ataques, denúncia e poucos movimentos de apoio

Os primeiros dias de segundo turno nas cidades de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) foram de poucos movimentos de apoio aos candidatos envolvidos, que aguardam as definições dos derrotados no primeiro turno. Por outro lado, alguns postulantes já lançaram suas ofensivas nas redes sociais.

Das duas cidades, apenas o candidato olindense Vinícius Castello (PT) recebeu apoios à sua campanha para o segundo turno. O petista, que terminou o primeiro turno em primeiro com 38,75%, enfrenta Mirella Almeida (PSD) na disputa pela prefeitura de Olinda.

Em Paulista, o clima é de cautela e indefinição. Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB) ainda não anunciaram agendas de campanha e aguardam as posições dos candidatos envolvidos no primeiro turno.

Olinda

Vinícius tem dia de oficialização de apoios e reforço de críticas à atual gestão

Na Marim dos Caetés, os primeiros apoios ao segundo turno foram ao candidato Vinícius Castello. Nesta terça-feira (8), os candidatos Antônio Campos (PRTB) e Márcio Botelho (PP), que concorreram no primeiro turno, oficializaram os apoios ao petista. À noite, o PDT de Olinda declarou apoio a Vinícius.

Nas redes sociais, Vinícius reafirmou as críticas à atual gestão, além de se apresentar e convocar os eleitores indecisos para adesão à sua campanha.

“A Olinda de hoje é uma cidade abandonada, insegura, cheia de problemas. São oito anos acompanhando de perto um desgoverno que vem afundando o turismo, a infraestrutura, a economia local. Se você não aguenta mais ver a nossa cidade ser destruída, vem comigo. Vem fazer a mudança que Olinda tanto precisa. Vamos juntos transformar a realidade que hoje enfrentamos. Chegou a hora de mudar”, diz a publicação.

No evento de oficialização do apoio à candidatura petista, Márcio Botelho (PP) também criticou a gestão do atual prefeito Professor Lupércio, a qual se referiu como “prefeitura perseguidora” e “tirania”.

“A gente andou todos os quatro cantos dessa cidade nessa campanha e a gente viu o descaso da prefeitura de Olinda. Infelizmente, uma prefeitura perseguidora, que não olha para o cidadão, olha só para o seu lado. Olinda não precisa mais desse tipo de oligarquias na cidade. Não podemos mais aceitar essa tirania que foi implantada na cidade de Olinda”, criticou.

Sem apoios até o momento, Mirella vai para o ataque nas redes sociais

Ainda sem novos apoios à sua candidatura, Mirella Almeida, por sua vez, aguarda uma posição de Izabel Urquiza (PL), terceira colocada no primeiro turno e detentora de mais de 50 mil votos. Até o momento, a candidata do PL segue discutindo com o partido para definir o apoio.

Nas redes sociais, Mirella foi ao ataque contra o petista, o associando ao ex-prefeito de Olinda e atual deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB). O vídeo menciona Vinícius como “uma aventura” e a representação do “passado ruim”, além de afirmar que Renildo fez uma gestão que “acabou Olinda.

“Chegamos na reta final. De um lado, vemos um aliado de Renildo. Esse mesmo Renildo que acabou Olinda. Uma aventura, incerteza quanto ao futuro, inexperiência e falta de compromisso. Vinícius é o passado ruim”, diz a publicação.

O vídeo também volta a colocar Mirella como “prefeita de verdade” – termo usado pela candidata do PSD na última segunda-feira (7) –, mencionando a atuação de Mirella como secretária da gestão municipal.

“Do nosso lado, vemos a fé no futuro melhor. Vemos a experiência, o trabalho, a dedicação, a coragem e o compromisso. Do nosso lado, temos uma prefeita de verdade”, destacou a publicação.

Paulista

Em Paulista, nenhum dos dois candidatos ao segundo turno recebeu apoios até o momento, mas se manifestaram nas redes sociais, nesta terça-feira.

Ramos inicia ofensiva contra Júnior Matuto nas redes sociais

Líder do primeiro turno com 44,36% (74.092 votos), Ramos, ainda em meio a agradecimentos pelos votos recebidos, iniciou a ofensiva contra o concorrente Júnior Matuto, em publicação na noite desta terça-feira, destacando que “quase 70% da cidade votou contra” o candidato do PSB.

“A vitória foi dada pelo povo no primeiro turno e mostrou que Paulista quer mudança. Chegou a hora de unir as forças para ampliar essa vitória e varrer a corrupção para longe”, diz a publicação.

Apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB) e o atual prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (PT), Ramos aguarda a sinalização de outros candidatos.

Júnior Matuto aguarda apoios e diz ter sofrido atentado

Do outro lado, Júnior Matuto usou as redes sociais para afirmar que foi vítima de um atentado ao chegar para votação no último domingo, no bairro de Maranguape 2.

Matuto estava acompanhado da esposa e da filha, de apenas 1 ano, quando iniciou uma confusão entre a militância de Júnior Matuto e a militância de Ramos presente no local. No vídeo publicado nesta terça-feira, Júnior considerou o incidente um “ataque covarde da oposição”.

“Não foi apenas a mim que desrespeitaram, mas também à minha família e aos princípios de respeito que todos nós defendemos. Este é um momento para reflexão. Pensem bem em quem vocês querem para lhes representar. Não podemos aceitar que a política seja palco de violência e intimidação. Nosso compromisso é com o diálogo, o respeito e o bem-estar da nossa cidade”, disse.

O candidato do PSB pode contar com um aliado importante do partido para o segundo turno, o prefeito reeleito do Recife João Campos. No primeiro turno, o recifense apareceu apenas em peças publicitárias e nas redes sociais de Júnior.

Outros quadros do PSB também marcaram presença na campanha do ex-prefeito de Paulista, como os deputados federais Pedro Campos e Eriberto Medeiros.

Outros candidatos

Dos candidatos derrotados no primeiro turno, apenas Lívia Álvaro (PP), terceira colocada no pleito, falou abertamente sobre apoios, mas sem revelar quem apoiará. Especula-se que a candidata do PP se some ao quarto colocado no primeiro turno, Edinho Faz (PL), para anunciar apoio conjunto a uma das candidaturas do segundo turno.