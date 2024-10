Segundo turno em Paulista: Ramos recebe apoio do PT e Júnior Matuto vai para o ataque nas redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSDB recebeu o primeiro apoio oficial do segundo turno, enquanto pessebista disse que vai "responder a altura cada agressividade"

Os candidatos à prefeitura de Paulista, Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB), seguem em seus primeiros movimentos da disputa pelo segundo turno das eleições no município.

Nesta quarta-feira (9), o dia foi marcado pelas primeiras agendas de rua após o final do primeiro turno, apoios e ataques nas redes sociais.

Ramos (PSDB)

Líder do primeiro turno, Ramos recebeu o apoio oficial do PT, por meio do Direção Executiva do partido em Paulista. Apesar do apoio do atual prefeito de Paulista e também petista Yves Ribeiro, ao candidato do PSDB, o PT municipal apoiava a candidatura de Fernando Padilha (PDT) no primeiro turno.

Em nota, a direção municipal do partido justificou o apoio, considerando "histórico recente de denúncia de corrupção" envolvendo o ex-prefeito Júnior Matuto, além de enfatizar a "estagnação do crescimento" do município.

"Considerando o histórico recente de denúncia de corrupção e estagnação do crescimento da cidade,

surge nas urnas um sentimento que aponta para uma alternância de poder que fecha um ciclo político,

podendo apontar numa perspectiva de mudança num médio e longo prazo", diz trecho da nota.

Durante a manhã, Ramos realizou reunião com jovens para apresentar propostas sobre qualificação profissional. No tema, o candidato do PSDB defende a criação de um programa de economia criativa, incentivo financeiro por meio de editais, além de parcerias com o Porto Digital, universidade e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

"O encontro com os jovens foi fundamental. Passamos para eles também o nosso sentimento de renovação e como a política é importante para isso. Mostramos como funciona a política e que o voto é a arma da democracia, além de externar para os participantes que a juventude também é formadora de opinião", disse.

Júnior Matuto (PSB)

Ainda sem apoios oficiais para o segundo turno, Júnior Matuto reforçou apoios do primeiro turno nesta quarta-feira, como os deputados federais Pedro Campos (PSB) e Renildo Calheiros (PCdoB), além de uma agenda de rua, visitando mães atípicas no bairro de Engenho Maranguape.

Nas redes sociais, Júnior Matuto foi ao ataque nas redes sociais, criticando o atual prefeito Yves Ribeiro que chamou o pessebista de “cínico” em publicação. Em vídeo, Júnior questionou o motivo de Ramos ter “vergonha” de ter o apoio de Yves e acusou o prefeito de "usar a máquina" para "continuar mamando nas tetas da Prefeitura".

“Agora eu queria te perguntar porque teu candidato tem vergonha de ter teu apoio? Porque é que teu candidato não externa a negociação que vocês fizeram pra tu usar a máquina em prol do projeto dele, pra tu e tua gente continuar em Paulista mamando nas tetas da Prefeitura? Me responde. Agora se tu quiser uma foto minha, eu mando pra tua casa”, criticou.

Em outro vídeo, Júnior foi incisivo ao afirmar que agora “vai para cima”, enfatizando que está botando a campanha na rua e que “agora só tem dois lados”.

“Quero dizer a vocês que amanhã eu boto minha campanha na rua e agora só tem dois lados. O lado de quem quer mudar Paulista e o lado de quem quer manter aquilo que aqui está. O lado de João Campos, ou o lado de Yves Ribeiro e de Raquel Lyra. Quero dizer que amanhã se desaparecer uma bandeira da gente, a gente já sabe quem foi que tirou. Quero dizer que cada agressividade que vier de lá para cá, nós vamos responder a altura. Quero dizer a vocês que agora nós vamos para cima", afirmou.