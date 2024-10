"Ele conhece a prefeitura como ninguém", afirma João Campos sobre seu vice, Victor Marques

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na entrevista concedida ao SJCC nesta quinta-feira (10), o prefeito reeleito com 77,48% dos votos, João Campos (PSB), comentou sobre as mudanças em seu secretariado e sobre o seu vice, Victor Marques (PCdoB), que substitui Isabella de Roldão (PDT) função que a presidente do PDT Recife ocupa de 2021 até 2025.

João afirmou que essas mudanças são naturais e devem ser encaradas como uma renovação. “É natural que ao final de um primeiro governo, no final do ano, ajustes sejam feitos no secretariado, isso é algo natural do processo. Então, você vê todas as gestões que têm êxito em uma reeleição tentarem construir uma reoxigenação, para intensificar tudo que dá certo e puder acelerar ainda mais”.

Ele também destacou o compromisso de manter a paridade de gênero nos cargos de liderança.

Vice-prefeito

Ao falar sobre o vice-prefeito eleito, Victor Marques, que foi seu chefe de gabinete e também liderou a equipe enquanto Campos era deputado federal (2019 a 2020), João ressaltou que o amigo de faculdade, também engenheiro civil, conhece profundamente a gestão municipal e está preparado para assumir o cargo no início de 2025.

“Ele ocupa uma função muito equilibrada entre a gestão e a política. Então, se tem alguém que conhece a prefeitura e o funcionamento dela como ninguém, é ele”, afirmou.

O prefeito reforçou que o engenheiro civil esteve presente nos momentos mais importantes da cidade, concluindo ao dizer que o vice é “muito dedicado e quem conhece, gosta” e que não tem dúvidas de que Marques contribuirá junto à equipe.

