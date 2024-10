Ao SJCC, João Campos fala sobre desafios do Recife; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Prefeito reeleito do Recife concedeu entrevista ao SJCC, com os jornalistas Igor Maciel e Anne Barreto

Reeleito no primeiro turno nas eleições do último domingo (6) no Recife, o prefeito João Campos concedeu entrevista nesta quinta-feira (10), ao vivo, para o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Ao conversar com os jornalistas Igor Maciel, colunista de Política do Jornal do Commercio e apresentador do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal; e Anne Barretto, apresentadora do programa TV Jornal Meio-Dia, João abordou diversos desafios para os próximos 4 anos de gestão.

João Campos obteve o maior resultado da história das eleições municipais no Recife

Com o resultado do último domingo, que garantiu a reeleição de João Campos no Recife, o atual prefeito se tornou o recordista com a maior vitória da história das eleições municipais na capital pernambucana, desde redemocratização, em 1985.

Atingindo 78,11% dos votos, João superou a marca do ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB), que venceu o segundo turno de 2016 com 61,30%. Em primeiro turno, a maior marca era de João Paulo (PT), vencedor do pleito de 2004, com 56,11% dos votos.

Ao todo, nas eleições de 2024 para prefeito do Recife, João obteve um total de 725.721 votos, representando pouco mais de 520 mil votos à frente da soma dos votos dos outros 7 candidatos.