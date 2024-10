João Campos confirma mudanças no secretariado para o segundo mandato no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito reeleito João Campos (PSB) afirmou que no final deste ano deve reformular seu corpo de secretariado da prefeitura do Recife e diz que mudança é natural e que é preciso uma reoxigenação para a gestão. A declaração foi dada em entrevista, nesta quinta-feira (10), ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC).

Inicialmente, o prefeito disse que fez questão de montar uma equipe de gestão e politica em seu mandato. "Eu acredito que não dá para você fazer as coisas desequilibradas na vida, então primeiro você precisa ter uma capacidade de gestão, de interlocução politica, de comunicação manter o equilíbrio das contas públicas, a capacidade de investimento do municípios é muito importante, isso se traduz em obra, em melhoria", disse.

"É natural que ao final de um primeiro governo, no final do ano, ajustes serão feitos no secretariado, isso é algo natural do processo. Então, você vê todas as gestões que tem êxito em uma reeleição, tenta construir uma reoxigenação, para intensificar tudo que da certo e puder acelerar ainda mais. Você fazer o famoso jogo de cadeiras, você puder misturar as pessoas e reposicionar é algo natural e que naturalmente deve acontecer", completou João.

PARIDADE NO SECRETARIADO

Questionado sobre a paridade de gênero em cargos no secretariado na prefeitura, o prefeito frisou o compromisso da igualdade em cargos de liderança e no secretariado.

"O nosso compromisso, tanto em 2020 quanto neste ano, é das posições de liderança. Se você imaginar de gerente para cima, gerente, superintendente, gerente geral, secretário executivo, diretor, secretario, você ter paridade nesse volume total e nós conseguimos isso do inicio ao fim", afirmou.

"E a gente tenta também a paridade, inclusive, em todas essas funções, incluindo o secretariado. Embora o compromisso seja em funções de liderança, eu acho que o quanto mais representativo você tiver um governo, melhor", frisou João.

VICE

Sobre o vice-prefeito eleito, Victor Marques (PCdoB), João afirmou que Victor conhece como ninguém toda a gestão do munícipio e está preparado para assumir o cargo no início de 2025.

"Ele teve ao lado durante toda minha trajetória política, tanto como chefe de gabinete no período que eu fui deputado federal, também na minha campanha de 2020, como chefe de gabinete da prefeitura. E ele ocupa uma função muito equilibrada entre a gestão e a política. Então, se tem alguém que conhece a prefeitura e o funcionamento dela como ninguém, é ele", disse.

