João Campos diz que recebeu ligação de Raquel Lyra após reeleição e afirma estar aberto ao diálogo

Prefeito reeleito do Recife afirmou que pertencer a um grupo político diferente da governadora não o impede de manter diálogo com a tucana

O prefeito João Campos (PSB) afirmou que recebeu um telefonema da governadora Raquel Lyra (PSDB) no último domingo (6), após ser reeleito no Recife. Segundo ele, a tucana colocou o governo de Pernambuco à disposição da prefeitura da capital.

"Ela [Raquel Lyra] ligou no dia da eleição e disse que o governo de Pernambuco está 100% à disposição da cidade do Recife. Eu agradeci a ela pela ligação e espero que isso possa ser devidamente cumprido", disse o prefeito em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio, nesta quinta-feira (10).

Ainda na entrevista, o prefeito do Recife afirmou ser natural manter diálogo com a governadora do estado, mesmo estando em um grupo político diferente.

"As pessoas sabem que eu faço um grupo diferente do grupo político da governadora. Nós temos posições políticas diferentes, mas isso não pode nos impedir de dialogar a favor do Recife. O que for bom para o Recife eu vou ser o primeiro a me posicionar de imediato para ajudar. Eu defendo o diálogo e pratico. Vejo isso como natural", declarou João, emendando que aprendeu a ter essa postura com o ex-governador Eduardo Campos.

"Vi meu pai muito cedo trabalhando e depois governando o estado, e vi a forma como ele tratava as pessoas, com altivez, respeito, ajudando quem ele pudesse, buscando fazer parcerias, trazendo adversários históricos para perto. Aprendi dessa forma e vou fazer desse jeito", acrescentou.

João repetiu que, caso seja convidado e tenha agenda disponível, estará presente no encontro promovido pela governadora junto a outros prefeitos eleitos em Pernambuco. A reunião está marcada para o dia 22 de novembro.

Eleição de 2026

Questionado se teria o sonho de ser governador do estado, João Campos tergiversou, repetindo a estratégia adotada no período eleitoral.

"Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Meu sonho é ser o melhor prefeito da história do Recife, o que mais trabalhou, que mais esteve na rua. Acabei de passar por um processo eleitoral. A partir do momento em que fui eleito com 78% dos votos, sou muito grato aos 725 mil recifenses que votaram em mim, mas eu passo a ser prefeito para todos. Meu palanque foi desmontado. Se você não gosta de João, acha ele chato, não importa, eu vou governar para todo mundo", declarou.

