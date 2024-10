Segundo turno em Paulista: Direção nacional do PT desfaz decisão de diretório municipal e ordena apoio a Junior Matuto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dia após o anúncio do apoio da direção municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Paulista ao candidato Ramos (PSDB) no segundo turno das eleições municipais, a direção nacional do partido ordenou o apoio a Júnior Matuto (PSB).

Em nota divulgada nesta quinta-feira (10), assinada pela presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), a direção nacional usou como base a discordância do diretório estadual do partido, que “não concordou com a deliberação” do diretório de Paulista.

A nota enfatiza que o diretório estadual não se posicionou sobre o tema, apesar da discordância com a decisão de Paulista, mas encaminhou o tópico para a direção nacional.

Por fim, a direção nacional ordenou o apoio ao candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Júnior Matuto, sob o argumento de que a “aliança com o PSB é estratégica no plano nacional”.

Em declaração, Júnior Matutou celebrou o apoio do PT e destacou a importância da aliança, afirmando que é "passo decisivo para a vitória".

"A união do PT de Lula com o PSB de João Campos em Paulista é um passo decisivo para nossa vitória e para o futuro da nossa cidade. Apoiar nossa candidatura é apoiar o futuro da cidade, trazendo mais oportunidades e melhorias para o nosso povo. Esse apoio é fundamental e reforça a confiança no nosso projeto de uma cidade mais justa e desenvolvida. Seguimos juntos com Lula, João Campos e todos que acreditam em uma Paulista melhor", afirmou.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (9), a direção municipal do PT de Paulista divulgou nota oficializando o apoio ao candidato do PSDB, Ramos, que terminou como líder no primeiro turno do pleito paulistense.

Em nota, a direção municipal do partido justificou o apoio, considerando "histórico recente de denúncia de corrupção" envolvendo o ex-prefeito Júnior Matuto, além de enfatizar a "estagnação do crescimento" do município.

"Considerando o histórico recente de denúncia de corrupção e estagnação do crescimento da cidade, surge nas urnas um sentimento que aponta para uma alternância de poder que fecha um ciclo político, podendo apontar numa perspectiva de mudança num médio e longo prazo", diz trecho da nota.

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela direção nacional do PT, assinada pela deputada federal Gleisi Hoffmann:

"Tendo em vista que o Diretório Estadual de Pernambuco não concordou com a deliberação do Diretório Municipal de Paulista, de apoiar a candidatura do PSDB, contra a candidatura do PSB, mas também não se posicionou, encaminhando a decisão para Instância Nacional;

E tendo em vista que a aliança com o PSB é estratégica no plano nacional, com apoios às candidaturas petistas em vários municípios;

A Direção Nacional do PT encaminha o apoio ao candidato Júnior Matuto, do PSB, no segundo turno das eleições em Paulista.

Gleisi Hoffmann

Presidenta Nacional do PT

10 de outubro de 2024"