Segundo turno em Paulista: Ramos recebe novos apoios e perde PT na campanha

Candidato do PSDB recebeu reforço do PV e do candidato derrotado no primeiro turno Francisco Padilha (PDT), além do deputado Joel da Harpa (PL)

O candidato à prefeitura de Paulista Ramos (PSDB) recebeu novos apoios para a disputa do segundo turno no município. Nesta quinta-feira (10), se somaram à campanha de Ramos o diretório estadual do Partido Verde (PV), o ex-candidato a prefeito Francisco Padilha (PDT) e o deputado estadual Joel da Harpa (PL).

O apoio do PV veio através do presidente estadual do partido e deputado federal Clodoaldo Magalhães. Em declaração, Clodoaldo justificou o apoio, afirmando que Ramos tem “compromisso com o desenvolvimento sustentável” e que será “o melhor para a cidade e Região Metropolitana”.

“Ramos Santana tem um compromisso claro com o desenvolvimento sustentável, com a inclusão social e com a melhoria da qualidade de vida de toda a população de Paulista. É por isso que o Partido Verde decidiu caminhar ao lado dele, pois acreditamos que ele será o melhor para a cidade e para a Região Metropolitana”, afirmou Clodoaldo.

Outro apoio anunciado nesta quinta-feira foi o do deputado estadual Joel da Harpa, que indica a chegada do Partido Liberal (PL) à campanha de Ramos. Joel afirmou que Ramos terá as condições necessárias para restabelecer a força e a importância da cidade na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Na rua a gente está verificando que Paulista precisa disso. Eu não tenho dúvida que, agora no segundo turno junto com Vinícius (Campos, vereador eleito pelo MDB) e o povo, você vai ser eleito. Estamos juntos nesse projeto", assegurou.

O terceiro apoio a Ramos oficializado nesta quinta-feira foi o do ex-candidato a prefeito de Paulista, Francisco Padilha (PDT), que justificou o apoio, afirmando a crença de que Ramos pode levar a cidade “para voltar a se desenvolver”.

“Estamos com Ramos porque, acreditamos que ele vai conduzir Paulista para voltar a se desenvolver, para voltar a ter melhoria em todos os serviços públicos”, declarou Padilha.

Direção nacional do PT ordena apoio a Júnior Matuto e frustra Ramos

O dia não foi só de apoios para Ramos. Ainda nesta quinta-feira, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) desfez a decisão do diretório municipal do partido em Paulista, que havia declarado apoio a Ramos na última quarta-feira (9).

Em nota assinada pela deputada federal e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), a direção nacional ordenou o apoio a Júnior Matuto (PSB), concorrente de Ramos na disputa do segundo turno.