Boulos pode ganhar em São Paulo, é uma figura muito preparada, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira, 11, acreditar que "(Guilherme) Boulos pode ganhar as eleições" em São Paulo. Apesar de apoiar o aliado, a escolha de palavras do presidente não demonstrou o mesmo entusiasmo que ele indicou em relação ao candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão.

Quando se referiu ao cearense, Lula disse estar "confiante" com a sua eleição. No caso de Boulos, disse que o deputado federal "pode ganhar as eleições". O petista, porém, defendeu o líder do movimento sem teto, a quem chamou de "uma figura muito preparada".

"Leio que o Boulos pode ganhar as eleições. O Boulos é uma figura muito preparada. Tivemos um problema no primeiro turno, porque é muito difícil convencer um petista, que estava habituado a votar em 13 desde 1980, a votar 50. Tem 50 mil pessoas que votaram no 13. Eu, inclusive, gravei para o Boulos dizendo que as pessoas habituadas a votar no 13 a votar no 50", afirmou.

A declaração se deu em entrevista do presidente à rádio O Povo/CBN de Fortaleza. Questionado sobre como Boulos deveria convencer o eleitorado dos outros candidatos a votar nele, Lula disse que "o voto não tem dono".

O presidente citou os candidatos a prefeito em Fortaleza e em São Paulo para dizer que deve se envolver na disputa municipal no segundo turno, um indicativo de que sua participação deve ser mais ativa nessa fase eleitoral. No primeiro turno, o próprio presidente reconheceu que teve uma participação "mais acanhada".

"Tive uma participação mais acanhada nestas eleições, sou presidente da República e tenho uma base muito ampla. Disse: não vou comprar uma briga em uma cidade e depois no Congresso Nacional o pessoal virar adversário", declarou.