Em resposta a apoios de Vinicius Castello, Mirella posta vídeo dizendo que adversário "não é confiável"

A candidata à prefeitura de Olinda pelo PSD, Mirella Almeida, utilizou, nesta sexta-feira (11), suas redes sociais para publicar um vídeo em que dois jovens conversam e chamam o candidato do PT, Vinicius Castello, de 'aventureiro'. Eles também mencionam o episódio em que Castello chegou atrasado e não conseguiu participar de um debate, afirmando que ele é 'irresponsável'.

O segundo turno das eleições municipais será no dia 27 de outubro, com a disputa entre Mirella Almeida, que obteve 30,02% dos votos, e Vinicius Castello, com 38,75%. Ambos contam com o apoio de diversas forças políticas do estado.

Mirella é apoiada por Professor Lupércio (PSD), atual prefeito da cidade, em sua segunda gestão. Além dele, a governadora Raquel Lyra (PSDB) e a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) também declararam publicamente seu apoio à candidata.

No vídeo, uma das críticas destacadas é sobre o ex-prefeito da Marim dos Caetés, Renildo Calheiros (PCdoB), que, segundo ela, “foi um dos piores prefeitos da cidade” ser um grande apoiador de Vinicius. Também é falado que o verdadeiro nome de Castello não é Vinicius Castello, insinuando que ele não é confiável.

A cena conclui com uma crítica aos apoios recebidos por Castello, como os do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ele fica falando de prefeitos de outras cidades, de presidente da República, mas quem governa Olinda é o prefeito da cidade”.

Agenda da candidata

Na última quinta-feira (10), Mirella realizou uma ação porta a porta no bairro de Aguazinha. Durante a caminhada, a candidata apresentou suas propostas e garantiu que, se eleita, impulsionará Olinda para um futuro de crescimento e mais conquistas para toda a população. A atividade foi organizada por seu aliado, Kiko do Conselho, que a convidou para ouvir as demandas da comunidade.

Mirella reforçou que Olinda não pode voltar aos tempos de abandono e descaso. “Estamos construindo uma cidade que vai andar para frente, com obras, segurança e oportunidades para todos. Não vamos permitir que Olinda volte ao passado”, afirmou.

