Ramos celebra apoio de Edinho Faz para o segundo turno

O candidato a prefeito do Paulista Ramos (PSDB) e o vice, Felipe Andrade (PSD), anunciaram um apoio considerado pela chapa fundamental para o segundo turno da eleição. Trata-se do atual presidente da Câmara de Vereadores e ex-candidato a prefeito Edinho Faz (PL), que teve 15.328 votos no primeiro turno.

"Eu e a minha ex-candidata ao cargo de vice-prefeita, Marinalva Gonçalves (PL), decidimos apoiar Ramos pelo bem da nossa cidade. Vamos andar nos quatro cantos de Paulista para pedir votos pra você Ramos e renovar a esperança do povo", assegurou Edinho Faz.

Ramos destacou a importância de ter Edinho e Marinalva no segundo turno. "Essa chapa tem um papel relevante para o desenvolvimento da cidade. Marinalva, por exemplo, tem contribuído profundamente no setor da educação. Juntos faremos uma Paulista mais justa, mais humana. Uma cidade para todos. Tenham certeza, Edinho e Marinalva. Nós vamos estar juntos nessa luta", asseverou Ramos.

Na sua fala, o companheiro na chapa de Ramos, o administrador e empresário Felipe Andrade comentou que o time só faz aumentar. "Todo mundo agora é 45 para que no dia 27 de outubro possamos ter uma vitória bem larga", cravou.

Na quinta-feira (10/10), o ex-candidato a prefeito Francisco Padilha (PDT) já havia declarado apoio a Ramos e Felipe.