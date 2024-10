"Viemos para mostrar que Paulista tem um futuro melhor", afirma Júnior Matuto durante caminhada em Maranguape II

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Júnior Matuto retoma campanha em Paulista com caminhada em Maranguape II; no segundo turno ele enfrenta Ramos, candidato apoiado por Raquel Lyra

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Paulista pelo PSB, Junior Matuto, retomou as agendas da campanha eleitoral com uma caminhada em Maranguape II, onde iniciou sua trajetória política.

O segundo turno em Paulista será disputado entre Ramos (PSDB), candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), que terminou o primeiro turno com 44,36% (74.092 votos), e Matuto, que obteve 30,66% (51.213 votos) e conta com o apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), e do PT estadual.

Em seu discurso, Junior Matuto destacou seu otimismo e disposição para trabalhar por um novo futuro para Paulista. “Maranguape II é onde minha história começou, e sigo com a mesma garra e vontade de sempre. Vamos juntos retomar o crescimento de nossa cidade. A maioria da população já mostrou que não está satisfeita com o governo atual, por isso chegamos ao segundo turno”, afirmou.

O postulante também ressaltou que seu oponente tem o respaldo do atual prefeito, Valmar Arruda (PL), o que, segundo Junior, “reforça a necessidade de mudança no município”.

Ele argumentou que Ramos representa uma continuidade da gestão de Arruda, que, segundo ele, apenas gerou 'expectativas'. “Estamos aqui para mostrar que Paulista pode mais, que nossa cidade merece voltar a avançar, com mais empregos, saúde e qualidade de vida para todos. Vamos à luta, com otimismo e muito trabalho”, concluiu.

