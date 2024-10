Júnior Matuto aposta no corpo a corpo nas ruas e recebe apoio de Geraldo Alckmin para Prefeitura de Paulista

O candidato à Prefeitura de Paulista, Júnior Matuto (PSB), realizou a sua agenda neste sábado (12) com um trabalho corpo a corpo, buscando ouvir as demandas da população do município. Pela manhã, Júnior se reuniu com alguns representantes do transporte alternativo, no bairro do Engenho Maranguape, que firmaram apoio ao candidato nesse segundo turno.

"Começamos a fazer esse trabalho corpo a corpo, fazendo visitas e conversando com as pessoas. Dessa vez sem volume, sem barulho, olhando no olho do cidadão e apresentando as propostas que temos e o nosso compromisso com a nossa cidade", disse Júnior Matuto, que buscou também firmar compromisso com algumas categorias. "Sentamos com algumas pessoas de seguimentos da sociedade. Tivemos reuniões com profissionais da área da saúde, do transporte alternativo e estabelecemos o nosso compromisso com a categoria, com o pessoal do futebol de várzea, além de alguns conselheiros tutelares", complementou.

De acordo com o candidato, nesse segundo turno, a sua estratégia de campanha será muito mais nas ruas. "Estamos indo para corpo a corpo. Dessa vez vamos apostar nessa estratégia de falar com a população nas ruas e segmentar nossas propostas. Vamos buscar apresentar o nosso plano de governo para o futuro da nossa cidade", comentou Júnior Matuto.

Na tarde deste sábado (12), Matuto esteve no bairro do Janga para uma reunião com o vereador eleito Júnior de Irmã Linda e a base dos seus eleitores, para firmar o apoio nesse segundo turno. "Estamos agora nos aquecendo e, a partir de segunda-feira, vamos sair as ruas de Paulista para construir a nossa vitória no próximo dia 27", disse o candidato do PSB.

Apoio do vice-presidente da República

Quem também fez questão de externar seu apoio à candidatura de Júnior Matuto foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). "É com grande satisfação que tenho de estar com nosso candidato a prefeito Júnior Matuto, que foi duas vezes prefeito de Paulista. Quero dizer que conte conosco para trabalharmos juntos e fazer uma grande parceria em benefício da população de Paulista. Matuto tem experiência, competência, seriedade e espírito público", enalteceu Geraldo Alckmin.

"É com muita alegria e satisfação de ter uma pessoa tão íntegra, honesta e que tem tanta credibilidade, como o ministro e vice-presidente da República Geraldo Alckmin, avalizando nosso projeto. Vamos buscar gerar emprego e renda para juventude de Paulista, ele como médico já me orientou e me deu alguns conselhos para corresponder na área da saúde da cidade e acabar com filas nos postos de saúde, voltar com o Programa Remédio em Casa, além de dar ainda mais atenção as mulheres do município", disse Júnior Matuto.