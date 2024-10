Lula participa de gravação do guia eleitoral de Vinícius Castello: "semelhança de história"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura de Olinda, Vinícius Castello (PT), terá um apoio muito importante no seu guia eleitoral nesse segundo turno das eleições. Isso porque, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, gravou alguns vídeos ao lado do candidato para ajudar na sua campanha.

Os senadores petistas, Humberto Costa e Teresa Leitão, que participaram da plenária do Partido dos Trabalhadores (PT), na sexta-feira (11), para ampliar a mobilização em apoio de Vinícius Castello e debater as estratégias para mudar Olinda, ressaltaram a afinidade de histórias entre o presidente Lula e Vinicius.

Humberto e Teresa acompanharam o candidato durante o encontro com Lula, em Brasília, para a gravação de conteúdo para o guia eleitoral olindense. “A gravação tem uma única mensagem política, mas que, ao mesmo tempo, é carregada de emoção e de significados”, disse Teresa Leitão. Segundo Humberto Costa, todos vão ver no vídeo “a interação que se estabeleceu entre os dois, a empatia, a semelhança de história”.

A plenária da última sexta reuniu lideranças petistas e de outros partidos no comitê de Vinícius, no bairro de Peixinhos. “Esse processo não é sobre mim, é sobre a gente e é preciso ter coragem conduzir a mudança que Olinda precisa. É essa coragem que me faz andar de cabeça erguida e saber que eu sou apenas instrumento de uma transformação de uma cidade sucateada. A gente está enfrentando pessoas que não têm vergonha na cara para cuidar da cidade e meu objetivo é fazer com que o povo que mais precisa volte a respirar, a ter dignidade, a ter oportunidade; é fazer com que Olinda seja nossa novamente”, garantiu o candidato petista.

Estiveram presentes no evento os senadores petistas Teresa Leitão e Humberto Costa; o presidente estadual do PT, deputado estadual Doriel Barros; os deputados estaduais João Paulo e Rosa Amorim, do PT, e Dani Portela, do PSOL; o presidente do PT de Olinda, Lulinha; o presidente do PCdoB olindense, Ossi Ferreira; o presidente da Câmara Municipal de Olinda, Saulo Holanda (MDB), entre outros.

“Essa construção aqui é uma ruptura histórica do que a gente vai fazer e transmitir para as próximas gerações diante da audácia e da coragem de criamos uma cidade com dignidade e com respeito para todas as pessoas”, afirmou Vinícius Castello.