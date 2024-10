Mirella Almeida reforça agenda de rua em Olinda na busca do apoio de mais eleitores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidata do PSD visitou, ao lado do candidato a vice Chiquinho (Solidariedade), os bairros do Alto do Sol Nascente da Vila São Bento

A candidata à Prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD), realizou neste sábado (12) visitas porta a porta no bairro do Alto do Sol Nascente, no horário da manhã, e na Vila São Bento, durante a tarde. A postulante, que no primeiro turno ficou em segundo, vem buscando ampliar as agendas de rua na cidade e garantir o apoio de mais eleitores.

"Estamos reafirmando o compromisso de trabalho com a população. Olinda quer uma prefeita de verdade", destacou Mirella Almeida.

Também neste sábado, a candidata mostrou em suas redes sociais um trecho do guia eleitoral, onde reafirma sua visão para o futuro da cidade. Ela destaca seu conhecimento sobre Olinda, seus desafios e o caminho que precisa ser trilhado para garantir mais conquistas para o município.

"Andamos para frente construindo o futuro de Olinda. Andamos para frente com muito trabalho e dedicação à população. Nesta última etapa da campanha, vamos mostrar que Olinda não pode voltar ao passado do desrespeito e do abandono. Não canso de dizer: Olinda anda para frente. E repito por uma razão muito simples: Em Olinda não cabem aventuras. Olinda quer uma prefeita de verdade", afirmou Mirella Almeida.

A candidata também buscou reforçar que o município "precisa de uma gestora que tenha capacidade de diálogo com todas as esferas de poder, do governo estadual ao federal, para garantir que Olinda receba os investimentos e benfeitorias necessárias".

Ainda segundo Mirella, Olinda precisa de uma prefeita presente no cotidiano da cidade e ouvindo a população. "Quem cuidará de Olinda não será o prefeito de outro município, nem o presidente da República. Mas sim a prefeita. É ela quem estará no dia a dia, ouvindo as pessoas, enfrentando os desafios e trabalhando. Eu tenho fé no futuro de Olinda", declarou a candidata.