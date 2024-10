Número de mulheres prefeitas diminui em Pernambuco nas eleições 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O número de mulheres eleitas para prefeituras de Pernambuco diminuiu neste pleito municipal. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 29 prefeitas foram eleitas no Estado, seis a menos em comparação com as eleições de 2020, quando 35 mulheres foram escolhidas pelos pernambucanos para comandar o Executivo municipal.

Esse número pode aumentar, caso a candidata à prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD), seja eleita no próximo dia 27, no segundo turno do município.

No estado de Pernambuco, 16.060 candidaturas foram registradas pelo TRE-PE, mas apenas 5.508 foram de postulantes femininas, sendo 86 para prefeitura, 131 para vice-prefeitura e 5.291 para o cargo de vereadora.

Na capital pernambucana, por exemplo, das 534 candidaturas, apenas 184 foram de mulheres: três a prefeita, quatro para vice-prefeita e 177 para vereadora.

ELEITORADO FEMININO EM PERNAMBUCO

Dados divulgados pelo TSE apontam que as mulheres são maioria do eleitorado em Pernambuco, no pleito deste ano. Em 174 cidades das 184 do Estado, um equivalente a 94% dos municípios, o público feminino fica à frente do masculino.

No Recife, concentra-se o maior número de mulheres, com 55,26% (674.123 eleitoras), depois aparece Caruaru com 55,24%, em terceiro lugar ficou a cidade de Olinda (55,14%), Garanhuns (54,81%) e Paulista, com 54,80% do eleitorado feminino. Ao todo, são 3.818.448 eleitoras no Estado, equivalente a 53,38% do total.

Apesar desse percentual expressivo, percebe-se que as pernambucanas elegem mais homens do que mulheres para cargos públicos nas eleições. Essa tendência reflete diretamente na falta de representatividade feminina em cargos de tomada de decisão tanto em Pernambuco quanto no Brasil, como explica Priscila Lapa, Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco.

“Existe claramente no Brasil um descompasso na representação política. Se você tem um conjunto majoritário no eleitorado que faz a escolha e ele não tem essa mesma proporção de representação nas instâncias políticas, sobretudo, no legislativo, que é essa instância representativa, você pode estar tendo claramente um processo de distorção na representação política, que tem a ver com as vias de acesso”, disse.

“Então, o problema é de origem, inicialmente, de não percepção de que a mulher pode, de maneira igualitária, da mesma forma que o homem, ocupar esses espaços de poder, seja na representação nos partidos ou no comando”, completou.

VEREADORAS NO RECIFE

No recorte municipal, a Câmara do Recife vai ter uma mulher a mais para assumir uma cadeira no Legislativo. Este ano, oito mulheres (21,6%) foram escolhidas pelos eleitores, enquanto, no pleito de 2020, eram sete, representando 17,9% da composição do parlamento municipal.

Cida Pedrosa, vereadora do Recife - DIVULGAÇÃO

Reeleita com mais de 11 mil votos, a vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) destaca a necessidade de os partidos investirem tanto financeiramente quanto na formação de lideranças políticas femininas. "Somos ainda muito sub-representadas, tanto nas câmaras quanto nas assembleias. Apesar de sermos a maioria da população, ainda estamos em estrita minoria nos parlamentos. Para resolver isso, precisamos de apoio partidário, do ponto de vista de verba. É necessário investir valores nas campanhas femininas".

"Os partidos precisam trabalhar na formação das mulheres, para que elas possam se entender e se pensar enquanto políticas, enquanto mulheres que possam se candidatar. Porque não é fácil lidar com a violência política contra nós, não é fácil ter tripla jornada e se candidatar, e não é fácil assumir as funções que desempenhamos na sociedade e se candidatar. Para romper esse ciclo, precisamos apoiar e empoderar as mulheres. Temos sub-representação, inclusive, no executivo, são apenas duas governadoras no Brasil. Precisamos nos atentar a isso também", concluiu Cida Pedrosa.

Cabe destacar que o número de mulheres cresceu mesmo com o número de cadeiras diminuindo. Este ano, foram 37 vereadores, enquanto em 2020 foram eleitos 39. Para a cientista política Luciana Santana, formada pela Universidade Federal de Alagoas, a Câmara do Recife foge da tendência nacional em relação à eleição de mulheres. Além disso, de acordo com a especialista, na capital pernambucana, percebe-se que as mulheres eleitas estão mais voltadas para pautas da esquerda e em defesa dos direitos do público feminino.

Por outro lado, a especialista também alerta que, às vezes, algumas mulheres eleitas já compõem grupos políticos e isso facilita seus acessos aos cargos públicos. “A gente tem esse quadro de mulheres nesses espaços; essa representação é pequena, e a gente tem muito do familismo, como chamamos na política. Muitas mulheres acabam tendo maior visibilidade porque têm famílias já dentro da política, e isso faz com que elas consigam avançar mais rápido do que outras mulheres”, afirmou.

Confira lista das vereadoras eleitas no Recife:

Andreza Romero (PSB): 15.785 votos; (reeleita)

Natalia de Menudo (PSB): 15.198 votos; (reeleita)

Liana Cirne (PT): 14.810 votos; (reeleita)

Cida Pedrosa (PCdoB): 11.364 votos;(reeleita)

Flávia de Nadegi (PV): 11.278 votos;

Kari Santos (PT): 9.321 votos;

Professora Ana Lúcia (Republicanos): 8.592 votos; (reeleita)

Jô Cavalcanti (PSOL): 7.619 votos

Confira a lista de prefeitas eleitas em Pernambuco: