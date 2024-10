Vinicius Castello retoma agenda de ruas com mini carreatas em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura de Olinda, Vinicius Castello (PT), retomou a atividades de rua neste fim de semana. Neste sábado (12), o petista percorreu o bairro de Tabajara e o Alto da Bondade em mini carreatas ao lado do candidato a vice-prefeito, Celso Muniz Filho (PCdoB), e da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB).

“Estou passando aqui para poder dizer que agora a gente só tem duas opções: ou é o retrocesso em continuar essa cidade do jeito que está com essa gestão ou é a mudança. Nós somos enormes e vamos seguir nas ruas conversando com a classe trabalhadora, com a população”, assegurou Vinicius Castello.

Ainda de acordo com o candidato, “essa campanha seguirá atingindo o coração da nossa gente”. “Gente que não tem saneamento, que não tem política de cuidado, que vai no posto e não tem remédio, que quer uma educação de qualidade para os seus filhos, mas não consegue encontrar na rede pública; gente que está cansada de ter uma cidade onde não há a oportunidade de se viver com dignidade”, denunciou.

AGENDA

Neste domingo (13), Vinicius estará nos bairros de Ouro Preto e no Carmo. Pela manhã, o candidato realiza mini carreata pela Vila Manchete, iniciando no centro comercial. Já no fim da tarde, fará panfletaço no Sítio Histórico.