Júnior Matuto terá 'porta aberta' em Brasília, diz Lula ao lado do candidato à prefeitura de Paulista

O candidato do PSB à prefeitura de Paulista foi até Brasília para se encontrar com o presidente Lula; confira

O candidato Júnior Matuto (PSB) divulgou em suas redes sociais o vídeo que gravou ao lado de Lula (PT) na última semana, em Brasília, para sua campanha no segundo turno da eleição à prefeitura de Paulista.

"Meus queridos amigos e amigas de Pernambuco e de Paulista. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que vocês conhecem bem. O Júnior Matuto não vai precisar bater na minha porta, porque toda vez que ele chegar em Brasília a porta estará aberta", disse Lula.

"Eu queria dizer pro povo de Paulista, que o companheiro Júnior Matuto apresentando os projetos corretos na área de educação, na área da saúde, na área de moradia, a gente vai cuidar disso com muito carinho. Então Júnior, eu queria dizer pra você: pode contar, você eleito Prefeito de Paulista, não faltará os recursos para melhorar a vida do povo de Paulista", completou o presidente no vídeo.

Na legenda da publicação, Matuto afirma que ao lado do presidente a energia para mudar a cidade só aumenta. "Um apoio como esse tem que respeitar! Com a parceria do Presidente @lulaoficial minha energia pra mudar a nossa cidade só aumenta! O time está formado, a força do povo está do nosso lado!", escreveu o pessebista.

VICE-PRESIDENTE

Em sua ida para Brasília, o candidato do PSB também se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, seu colega de partido.

"Amigas e amigos de Paulista, é uma grande satisfação estar com o nosso candidato, o candidato a prefeito, o Matuto, que foi duas vezes prefeito de Paulista. Conte conosco, Matuto, pra gente trabalhar juntos, fazer umas grande parceria em benefício da população de Paulista", disse Geraldo.

Matuto tem experiência, competência, seriedade e espírito público", completou.