Em vídeo, Júnior Matuto diz por que quer governar Paulista; assista

O candidato do PSB afirma que, se eleito, pretende governar ao lado do presidente Lula e do prefeito reeleito João Campos; confira

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), o candidato à Prefeitura do Paulista pelo PSB, Júnior Matuto, explicou por que pretende governar a cidade de Paulista pelos próximos quatro anos.

Na gravação, Matuto diz que tem compromisso com a cidade e conta com o apoio do presidente Lula e do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB). "Um povo que foi injustiçado durante quatro anos, Paulista perdeu a dignidade e o respeito", afirmou.

Quem é Júnior Matuto?

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, conhecido como Júnior Matuto, tem 45 anos e é formado em administração. Sua trajetória na política, sempre no Partido Socialista Brasileiro (PSB), teve início em 2004, quando tentou a eleição para vereador de Paulista, feito que conseguiu quatro anos depois, em 2008.

Em 2012, foi eleito prefeito de Paulista, sendo reeleito na eleição seguinte, em 2016. Nas duas oportunidades, venceu o pleito em primeiro turno. No fim de seu segundo mandato, nos meses de outubro e novembro de 2020, foi afastado do cargo por duas vezes, por conta de operação da Polícia Civil, mas retornou ao cargo, em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 2022, concorreu para deputado estadual, ficando como suplente. Em 2024, assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em virtude do falecimento do ex-deputado José Patriota.