Segundo turno em Olinda: Mirella promete investimentos na Guarda Municipal e a convocação de aprovados no curso de formação

Candidata do PSD à prefeitura de Olinda deu declarações em entrevista, nesta terça-feira (15); Mirella também participou de caminhada em Peixinhos

A candidata à prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) prometeu investimentos na Guarda Municipal e a convocação de aprovados no curso de formação. As declarações foram dadas em entrevista realizada nesta terça-feira (15), com representantes da Associação dos Guardas, Inspetores e Subinspetores Municipais de Olinda (Agismo).

Na entrevista, Mirella discutiu temas de segurança pública e relacionados à Guarda Municipal em Olinda. A candidata do PSD prometeu, também, a criação de novos postos integrados de segurança.

"Olinda também vai andar para frente nas políticas de segurança. Vamos criar novos postos integrados de segurança, tendo como exemplo o Posto Integrado de Segurança da Orla, que vem funcionando muito bem. Também vamos chamar todos os aprovados no curso de formação da guarda", comentou Mirella.

Mirella também defendeu outras propostas para a área, como o investimento em videomonitoramento e o desenvolvimento de um aplicativo para denúncias e emergências.

Em caminhada, Mirella volta a dizer que Olinda terá "prefeita de verdade"

Mantendo o tom adotado após o primeiro turno, Mirella voltou a afirmar que Olinda terá a gestão de uma "prefeita de verdade". A declaração foi dada em discurso durante caminhada no bairro de Peixinhos.

“Quem vai fazer gestão aqui é uma prefeita de verdade. Quem vai fazer gestão junto comigo é o povo de Olinda. Venha quem vier, falem o que falar, porque a gente vai ganhar”, disse.