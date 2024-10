Candidata à Prefeitura de Olinda, Mirella Almeida recebe apoio do AGIR municipal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidata do Professor Lupércio, atual prefeito da Marim dos Caetés, Mirella Almeida ganha apoio do Agir entre desavenças internas do partido

A candidatura de Mirella Almeida (PSD) à Prefeitura de Olinda recebeu a adesão de 15 candidatos a vereador do partido AGIR e do ex-presidente municipal da sigla, Arlindo Siqueira, nesta sexta-feira (18). O apoio ocorre em meio às disputas do segundo turno.

A decisão de Arlindo Siqueira e das lideranças locais do AGIR marca um distanciamento da posição do diretório estadual, que optou por apoiar seu adversário Vinicius Castello (PT) no segundo turno.

De acordo com Siqueira, a nova orientação estadual foi rejeitada pelas lideranças municipais, que associam o candidato petista a administrações anteriores que, em sua visão, trouxeram "descaso e abandono" para a Marim dos Caetés.

Ao deixar a presidência do AGIR municipal, Siqueira afirmou que Vinicius Castello “representa o caos da nossa Olinda, já vivenciado pelos olindenses entre 2001 e 2016, nas gestões de Luciana Santos e Renildo Calheiros”. Em sua nota, ele reforçou que a escolha de apoiar Mirella reflete uma aposta em um "projeto político que reflete um compromisso genuíno com o desenvolvimento" da cidade.

Em vídeo, Mirella Almeida (PSD) diz por que quer governar Olinda

Enquanto a direção estadual formalizou o apoio a Vinicius, apenas o vereador eleito Sardinha decidiu seguir essa orientação, após articulações envolvendo o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Com essa mudança de apoio, a campanha da postulante considera que Vinicius pode ter conseguido a aliança com o diretório estadual do AGIR, mas não a adesão das principais lideranças locais.

Agenda com Raquel Lyra

Mirella realiza uma caminhada neste sábado (19), ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da prefeita de Igarassu, Professora Elcione (PSDB), em alusão à Campanha Outubro Rosa. O evento começa às 9h, na Av. Tabajara, no bairro Cidade Tabajara.

