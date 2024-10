Em meio a intensificação de agendas, reta final do segundo turno em Olinda e Paulista tem debates e sabatina no SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidatos se preparam para reta final de campanha com a realização de debates e sabatinas no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Com a última semana do segundo turno em Olinda e Paulista se aproximando, os candidatos à prefeitura dos dois municípios se preparam a reta final de campanha, com a intensificação de agendas, incluindo a participação nos debates e sabatinas promovidos pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Na quarta-feira (23), os candidatos que disputam o segundo turno para a prefeitura de Olinda, Vinícius Castello (PT) e Mirella Almeida (PSD), participam do debate no SJCC. Já na sexta-feira (25), é a vez do debate entre os candidatos de Paulista, Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB). Os debates acontecem na Rádio Jornal, a partir das 10h30, com transmissão simultânea nos canais da Rádio Jornal e JC Play no Youtube.

Ainda na semana decisiva, nos dias 23 e 24, os candidatos de Paulista participam de sabatina no SJCC, dentro do programa TV Jornal Meio-Dia.

Olinda

Em Olinda, a semana decisiva fica marcada pela presença de nomes nacionais do PT na campanha de Vinícius Castello (PT) e o retorno da governadora Raquel Lyra para as agendas de rua da candidata Mirella Almeida (PSD).

Vinícius Castello (PT)

No próximo sábado (19), Vinícius realiza o ato “Mulheres com Vini”, que contará com a participação da deputada federal e presidenta nacional do PT Gleisi Hoffmann. O ato acontece a partir das 9h, em Peixinhos.

Nesta sexta-feira (18), em carreata em Jardim Brasil, Vinícius contou com o apoio da ministra das Mulheres do governo federal, Cida Gonçalves.

“Vinicius vai fazer de Olinda a cidade que mais respeita as mulheres. Com Vinicius, Olinda será mais democrática com e para as mulheres”, afirmou.

Durante a semana, Vinícius recebeu apoios de diversos vereadores, incluindo alguns que faziam parte da base aliada de Mirella e do prefeito Professor Lupércio. O petista também recebeu apoio do ex-candidato a vice-prefeito de Olinda na chapa de Izabel Urquiza (PL), André Avelar (Mobiliza).

Mirella Almeida (PSD)

Assim como o seu adversário no segundo turno, Mirella também realiza caminhada neste sábado. Dessa vez, a pessedista percorrerá ruas da Cidade Tabajara, ao lado da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania).

Mirella destacou que a escolha do bairro foi “estratégica”, por conta das intervenções estaduais na rodovia PE-15.

“Estamos andando em toda a cidade e conversando com as pessoas. Olinda precisa andar para frente e o trabalho com dedicação é muito importante para a cidade ter mais conquistas. Com fé no futuro, Olinda vai ter uma prefeita de verdade”, comentou Mirella.

Ao longo da semana, Mirella recebeu os apoios oficiais dos partidos PP e AGIR, além de realizar caminhadas por bairros de Olinda com apoiadores e correligionários.

Paulista

Em Paulista, a expectativa é da intensificação das presenças de Raquel Lyra e João Campos nas campanhas de Ramos e Júnior Matuto, respectivamente.

Ramos (PSDB)

O candidato do PSDB realiza caminhada no domingo (20), ao lado da governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause, no bairro de Jardim Paulista Baixo.

Também são esperados os candidatos à Prefeitura no primeiro turno, Francisco Padilha (PDT), Edinho Faz (PL) e Lívia Álvaro (PP), além de vereadores e ex-candidatos ao Legislativo farão parte do ato.

Ao longo da última semana, Ramos recebeu apoios de ex-candidatos a vereador em Paulista e cidades vizinhas.

Júnior Matuto (PSB)

Ainda sem agenda confirmada para a semana, espera-se que Júnior repita o evento realizado na última quinta-feira (17), quando percorreu as ruas de Paratibe, ao lado do prefeito do Recife João Campos. Na ocasião, João discursou e reforçou o apoio à candidatura de Matuto.

“Matuto é um cara que trabalha, que faz, que conhece a realidade de Paulista, que tem energia e disposição à vontade e ele vai contar com minha ajuda, podendo apresentar aquilo que a gente sabe que a cidade precisa, que a gente sabe como fazer”, disse.