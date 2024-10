Justiça nega pedido de Boulos contra pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Justiça Eleitoral rejeitou pedido da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para impedir a divulgação da pesquisa Datafolha que, na semana passada, mostrou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 55% das intenções de voto, ante 33% do deputado. O juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2.ª Zona Eleitoral de São Paulo, disse que não foram encontrados "deficiência técnica ou indício de manipulação".

A equipe de Boulos havia pedido ao Tribunal Regional Eleitoral que o Datafolha prestasse esclarecimentos sobre a pesquisa, alegando que o instituto "não informou alterações realizadas fora do registro no Tribunal Superior Eleitoral".

Debate

Com o cancelamento do debate no SBT em razão da ausência de Nunes, Boulos promoveu o que chamou de "debate aberto à população". Até o momento, o prefeito já faltou a três eventos do gênero. No "debate", em frente ao Teatro Municipal, a poucos metros da Prefeitura, Boulos falou de propostas e criticou o adversário.