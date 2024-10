TRE-PE nomeia Washington Amorim como desembargador titular na classe jurista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O advogado, procurador municipal e presidente da subseção da OAB-PE de Vitória de Santo Antão, Washington Amorim, foi nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como novo membro titular do TRE Pernambuco na classe jurista. Ele assume a vaga aberta pelo final do biênio do também advogado Carlos Gil Rodrigues Filho, em junho. A data da posse será marcada pela Presidência do Tribunal.

O presidente do Tribunal, desembargador Cândido Saraiva, afirmou que a Corte ganha com a experiência do advogado, tanto pela sua atuação anterior no TRE como pela sua vivência na advocacia.

“Desejo as boas-vindas ao advogado Washington Amorim neste seu retorno ao Tribunal. Irá engrandecer a Corte com sua experiência e sua dinâmica de trabalho. Ganhamos todos nós com a sua nomeação”, afirmou.

PERFIL

Com atuação na área de direito público e empresarial, Washington Luís Macêdo de Amorim, 54 anos, já atuou no TRE como desembargador substituto do TRE-PE na classe jurista em dois biênios: de dezembro de 2018 a dezembro de 2020, e de abril de 2021 a abril de 2023. Nesse período, ele exerceu os cargos de ouvidor e ouvidor substituto e por várias ocasiões assumiu a titularidade na Corte.

Ele é procurador concursado do município de Vitória de Santo Antão desde 2008 e já exerceu o cargo de procurador-geral de Jaboatão dos Guararapes, entre 2007 e 2008, além de prestar consultorias a diversas instituições públicas.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial na edição desta quarta-feira (16). O biênio dele no TRE se inicia com a posse e ele pode ser reconduzido para mais um mandato de dois anos.