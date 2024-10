Candidato a prefeito de Paulista, Júnior Matuto destaca experiência com João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Matuto ressaltou que participou de conquistas no Recife e que pretende aplicar as mesmas estratégias em Paulista, com apoio de João Campos e de Lula

O candidato à Prefeitura de Paulista Júnior Matuto (PSB) publicou, em suas redes sociais, neste sábado (19), um vídeo no qual falou sobre processo de amadurecimento político e aprendizado ao lado do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Na publicação, Matuto ressaltou que participou de diversas conquistas na capital pernambucana e que pretende aplicar as mesmas estratégias em Paulista, com o apoio de Campos e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu sou um homem mais maduro. Tive a capacidade de me formar e aprender com João muita coisa lá, tendo audiências e participando. Copiando o que tá dando certo no Recife, e a gente aí é que vai fazer em Paulista. Só quem vai ganhar com isso são a cidade e a população", destacou Matuto.

Na segunda-feira (21), Júnior Matuto realizará uma caminhada no bairro de Maranguape 1. A atividade acontece na caixa d’água da Avenida Manoel Quirino Tavares, com concentração prevista para às 17h.