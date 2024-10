Mirella Almeida realiza caminhada com Raquel Lyra, Priscila e lideranças políticas em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata à prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD) realizou, na manhã deste sábado (19), uma caminhada pela Cidade Tabajara, em Olinda, com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, da vice Priscila Krause e de lideranças políticas.

Para este domingo (20), estão previstas uma visita à Feira de Rio Doce, às 9h, e uma minicarreata às 15h.

"Como prefeita, vamos promover uma grande urbanização com pavimentação de ruas e vamos construir uma creche no bairro", disse Mirella durante a caminhada do sábado.

Ao meio-dia, Mirella fez uma visita a comerciantes de Jardim Atlântico. "Tenho time forte ao meu lado para fazer Olinda andar pra frente com políticas públicas e entregas pro nosso povo", escreveu candidata em rede social.

No período da tarde do sábado, a candidata fez uma reunião com moradores de Aguazinha e realizou uma minicarreata em Ouro Preto e na Cidade Tabajara.

Mirella promete, em sua campanha, criar o programa Primeiros Passos, com a construção de cinco novas creches e abertura de mais de 600 vagas. "Eu tô junto com as mães e mulheres olindenses pra garantir mais oportunidades para todas. Com os filhos seguros eles podem trabalhar tranquilos ou gerar renda para dentro de casa através do empreendedorismo."