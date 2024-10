Vinicius Castello faz caminhada com apoio de mulheres em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Centenas de mulheres foram às ruas de Peixinhos, em Olinda, declarar apoio ao candidato à Prefeitura de Olinda, Vinicius Castello (PT), na manhã deste sábado (19). O ato, intitulado 'Caminhada Lilás - Mulheres com Vini', reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e sociedade civil.

Neste domingo (20), o candidato faz ação de panfletagem, com concentração na praça em frente ao Clube Oriente, em Amaro Branco, às 9h. Além disso, uma minicarreata está prevista para começar às 14h, com concentração na esquina entre a Rua João Pessoa e a Pedro Ivo.

"Estou aqui com mulheres de luta, mulheres que querem o melhor pra cidade, com pessoas que estão nas articulações federais e sociais, que vão me ajudar a governar a cidade, com um projeto realmente estruturado", afirmou Vinicius, durante a caminhada no sábado (19).

De acordo com a presidente nacional PT, Gleisi Hoffmann, o petista tem compromisso com a defesa dos interesses e dos direitos das mulheres. “Você tem compromisso com nossa pauta, que são pautas libertadoras, de enfrentamento à violência e construção de políticas públicas para mulheres. É por isso que estamos aqui com você”, garantiu.

Ainda de acordo com Vinicius, "as olindenses precisam ter uma cidade onde elas sejam acolhidas integralmente. Vamos ter ações para que as mulheres possam ser protagonistas em Olinda, como uma Delegacia da Mulher que funcione 24 horas, que não é o caso hoje; políticas de suporte e apoio psicossocial e geração de emprego e renda", frisou.

Também acompanharam a caminhada a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB); o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT); os senadores petistas Teresa Leitão e Humberto Costa; as deputadas estaduais Gleide Ângelo (PSB), Dani Portela (PSOL) e Rosa Amorim (PT), além de vereadores de Olinda e Recife.