A uma semana do segundo turno, Mirella Almeida (PSD) faz minicarreata em Olinda

Ato passou por seis bairros, começando no Varadouro e terminando em Rio Doce: 'Queremos uma Olinda com a geração de novos empregos', disse

A candidata à Prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD), realizou uma minicarreata pelo município, neste domingo (20). Durante o percurso, ela esteve acompanhada pelo candidato a vice, Chiquinho (Solidariedade).

O ato passou por seis bairros. O trajeto começou no Varadouro e seguiu pelo Monte, Bultrins, Jardim Fragoso, Jardim Atlântico e terminou em Rio Doce.

"Queremos uma Olinda com a geração de novos empregos, além de mais conquistas na saúde, educação, infraestrutura e todas as áreas da nossa cidade", comentou Mirella.

A candidata é apoiada pelo atual prefeito Professor Lupércio (PSD) e disputa o segundo turno da eleição municipal com o vereador Vinicius Castello (PT).

Mirella Almeida (PSD) realiza minicarreata em Olinda - DIVULGAÇÃO

Raquel Lyra

No último sábado (19), Mirella realizou uma caminhada com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, da vice Priscila Krause e de mais lideranças políticas.

O segundo turno de Olinda tem sido visto como estratégico por Lyra pela possibilidade de ampliação do seu palanque no Grande Recife para 2026, o que não ocorrerá com uma vitória de Vinicius Castello, aliado de João Campos (PSB), também possível candidato de 2026.

Programa

O programa de governo de Mirella é dividido em sete eixos, que focam em governança e gestão pública, obras de infraestrutura, ações relacionadas ao meio-ambiente, fomento à cultura, entre outras propostas.

Sabatinada pela TV Jornal, Almeida destacou projetos já realizados pela gestão atual, em que foi secretária titular de três pastas diferentes.

Durante a conversa, afirmou que pretende fazer a engorda da praia de Olinda, ampliar a área de atuação da Guarda Civil Municipal e expandir a reforma das grandes avenidas da cidade para melhorar o trânsito.