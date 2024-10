Agremiações puxam bloco em prol da cultura e em apoio a Vinicius Castello, em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento teve a presença do candidato e reuniu lideranças políticas, como Luciana Santos (PCdoB) e senadores petistas Teresa Leitão e Humberto Costa

Diversas agremiações se reuniram para puxar o bloco "Bora Mudar Olinda" pelas ladeiras do Sítio Histórico arrastando aproximadamente cinco mil pessoas, na noite do último sábado (19), em um ato em prol "da valorização da cultura olindense, da proteção do frevo e em apoio à candidatura de Vinicius Castello (PT) como prefeito da cidade".

Eu Acho é Pouco, Ceroulas, Cariri, Elefante de Olinda, Boi da Macuca, Minhocão, entre outras agremiações, clubes, afoxés, maracatus, troças e blocos, foram os responsáveis pelo evento. A organização contabilizou mais de 100 agremiações.

Lideranças políticas

Bloco "Bora Mudar Olinda", organizado por diversas agremiações, contou com presença de Vinicius Castello e lideranças políticas - DIVULGAÇÃO

Embora não fosse uma agenda organizada pela campanha do candidato, o evento contou com a presença de Vinicius e ainda reuniu também lideranças políticas, como a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB) e os senadores petistas Teresa Leitão e Humberto Costa.

Também estivera presentes o deputado federal Túlio Gadelha (Rede), as deputadas estaduais Dani Portela (PSOL) e Rosa Amorim (PT), além de vereadores e vereadoras do Recife e de Olinda e outras lideranças.

Frevo

Na última quinta-feira (17), o candidato à prefeitura de Olinda assinou uma carta compromisso pela salvaguarda do frevo em evento que reuniu dezenas de agremiações. A carta foi o quarto documento assinado pelo prefeiturável em favor da Cultura olindense.

Durante sabatina realizada pelo SJCC, o candidato do PT abordou temáticas voltadas para a área da saúde, infraestrutura, segurança e educação.

Ao ser questionado sobre investimentos no âmbito da saúde do município, Castello disse que a prioridade dele será a atenção básica, afirmou que é preciso firmar parceria com o governo federal e ampliar a maternidade Brites de Albuquerque.