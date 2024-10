Ao lado de João Campos, Junior Matuto (PSB) promete Compaz no Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projeto teria apoio do prefeito do Recife e do governo federal, com três unidades: Clube de Paratibe, Clube do Nobre e Associação de Maranguape 1

O candidato à Prefeitura do Paulista pelo PSB, Junior Matuto, prometeu levar o projeto Centro Comunitário da Paz - Compaz para o município da Região Metropolitana do Recife, caso eleito, em conteúdo publicado neste domingo (20). O projeto teria apoio do prefeito do Recife, João Campos, e do governo federal.

"O Compaz hoje é um sonho do povo de Paulista. Inclusive, já localizamos onde vamos poder implantá-lo: no Clube de Paratibe, no Clube do Nobre e na Associação de Maranguape 1. Neste primeiro momento, já temos os espaços", disse, em vídeo ao lado de João Campos.

"Quando tive uma conversa com o presidente Lula, falei também do Compaz, já que virou uma política nacional. Com a sua experiência e com a minha capacidade de fazer e de trabalhar, vamos transformar esse sonho em realidade na cidade do Paulista".

João Campos

No vídeo, João Campos reforça que "nós já fizemos seis em Recife e sabemos como fazer". "Eu quero ver você, prefeito de Paulista, para que possamos compartilhar os projetos e ver Paulista também tendo um equipamento que é premiado pela ONU. Conte comigo."

Projeto que nasceu na gestão da sigla no Recife, o Compaz é um tipo de equipamento presente em territórios periféricos, concebidos com o objetivo de contribuir para a construção da cultura de paz a partir da oferta de educação, lazer, esportes, cultura, cidadania e oportunidades para crianças, jovens e adultos.

Na campanha, Matuto tem citado diversos programas e ações da Prefeitura do Recife como inspiração de seu plano de governo. A construção de três unidades do Compaz, aumento no número de creches e a implantação de programas como o "Conecta Paulista" e o "Gramadão", todos inspirados em ações da cidade vizinha, tem sido citados em seus matérias de campanha.

Rebate de acusações

Ainda no domingo (20), Matuto usou as redes sociais para rebater acusações sobre corrupção feitas pelo grupo político rival neste segundo turno, cujo candidato é Ramos (PSDB).

"A turma de Yves [Ribeiro, atual prefeito] passou o primeiro turno inteiro me atacando com fake news, mas a justiça entrou em campo para restabelecer a verdade", disse, mostrando a imagem de uma notícia intitulada "TCE arquiva Auditoria Especial e isenta Junior Matuto de investigação por suspeita de fraude", publicada por diversos veículos de notícias em novembro de 2022.

"Nunca houve corrupção no meu governo, e quem está dizendo isso não sou eu, é a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, se eu não fosse ficha limpa, nem poderia estar concorrendo a essas eleições. Não se engane: quem faz campanha espalhando mentiras é quem não tem trabalho para mostrar. Nós temos serviço prestado, as melhores propostas e um time de peso para mudar a nossa cidade e garantir recursos para grandes obras", finalizou.