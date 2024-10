Ramos realiza carreata com governadora Raquel Lyra e diz estar 'preparado para governar Paulista'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Município tem sido visto com estratégico para a governadora para ampliar o seu palanque na Região Metropolitana do Recife para a reeleição em 2026

Faltando uma semana para o segundo turno das eleições no município do Paulista, no Grande Recife, o candidato Ramos (PSDB) realizou uma carreata ao lado da governadora Raquel Lyra, do mesmo partido, e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania).

O trajeto partiu do bairro de Jardim Paulista, seguindo por Paratibe, Aurora, Centro, Maranguape I e Maranguape II, finalizando no Janga.

"Estou pronto, preparado e querendo. Esperamos muito por esse momento, e vamos governar junto com todos e para todos", disse Ramos.

Raquel Lyra



"Hoje tomamos as ruas de Paulista com a onda azul. Foram três horas de caminhada, e o sentimento é de que Ramos e Felipe estão prontos para fazer a mudança que a cidade precisa", afirmou Raquel Lyra.

Candidato do Paulista, Ramos (PSDB) realizou uma carreata ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice-governadora Priscila Krause - HESÍODO GÓES/SECOM

“Essa carreata é uma demonstração que Paulista já escolheu o novo prefeito da cidade. Eu tenho certeza que Ramos, ao lado de Felipe, tem as melhores condições de fazer a mudança que a cidade espera e merece. Paulista vai viver um novo tempo com Ramos prefeito", pontuou Priscila Krause.

Palanque

O segundo turno do Paulista tem sido visto como estratégico por Raquel Lyra pela possibilidade de ampliação do seu palanque na Região Metropolitana do Recife para 2026, o que não ocorrerá com uma vitória de Junior Matuto (PSB), aliado de João Campos (PSB), também possível candidato de 2026.

Nas eleições municipais de 2026, Lyra consolidou uma base de 120 prefeitos pelo Estado. O PSDB, seu partido, tem a expectativa de eleger 32 prefeitos com a finalização do segundo turno.

Também marcaram presença no ato o presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, o prefeito do Paulista, Yves Ribeiro (PT), o deputado federal Mendonça Filho (UB), a prefeita reeleita em Igarassu, Professora Elcione (PSDB), o prefeito de Paudalho e presidente da AMUPE, Marcelo Gouveia (PODE), a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino (UB), o ex-candidato a prefeito do Paulista, Edinho (PL).