Guarda armada em Camaragibe e polo industrial em Araçoiaba; confira expectativas de prefeitos eleitos

O prefeito eleito de Camaragibe, Diego Cabral (Republicanos), e o prefeito reeleito de Araçoiaba, Jogli Uchôa (PSD), compartilharam expectativas e desafios para os seus governos nos municípios metropolitanos nos próximos quatro anos em debate realizado pela Rádio Jornal, nesta segunda-feira (21). A conversa contou com o cientista político Antônio Fernandes.

Os gestores representam a continuidade das gestões atuais. Cabral foi eleito com 45,39% dos votos, com apoio da atual prefeita, Nadegi Alves de Queiroz. Já Uchôa foi reeleito com 66,15% dos votos -uma marca inédita no município de 21 mil habitantes. Ambos ressaltaram que as atuais gestões foram atípicas em consequência da pandemia da Covid-19, mas também defenderam avanços e quais os próximos passos.

Prefeito eleito de Camaragibe, Diego Cabral (Republicanos)

Camaragibe deve ganhar secretarias da mulher; da defesa animal; da tecnologia e inovação; e do planejamento da gestão. Em contrapartida, a secretaria de articulação política será extinta. O município espera receber Centros Comunitários da Paz (Compaz), marca da gestão do PSB no Recife que tem sido prometida para vários municípios que elegeram prefeitos da base da Frente Popular.

De acordo com Cabral, outra prioridade será no âmbito da infraestrutura. "A cidade tem muitos acidentes no relevo, com muitas barreiras. Estivemos em Brasília com o Ministro das Cidades para aportar recursos e fazer grandes investimentos em áreas de risco. Vamos elaborar projetos de geomantas, um investimento que traz segurança", disse o prefeito eleito.

Apesar da proximidade de João Campos, possível candidato ao Governo do Estado em 2026, o futuro prefeito também ressaltou as parcerias com o executivo estadual, a exemplo das obras na PE-27, da segunda etapa do Mercado Público e duas creches licitadas. "Também devemos, a partir do próximo ano, firmar uma parceria para a PE-05, que cruza Camaragibe e corta São Lourenço."

Prefeito reeleito de Araçoiaba, Jogli Uchôa (PSD)

A gestão de Araçoiaba planeja separar as secretarias de esporte e cultura, dando mais atenção também às pessoas idosas através de uma diretoria específica. Jogli Uchôa tem expectativa no fim do imbróglio das emendas pix em Brasília, pois existem R$ 5 milhões a receber. "Deixamos claro qual o destino da verba no momento que fizemos o cadastro", ressaltou.

"O nosso próximo passo é preparar um ambiente para a criação de empregos, que é o nosso maior desafio. Diferente de outros municípios da RMR, somos cercados por canaviais. Estamos junto com o Governo do Estado para tentar criar um polo industrial, com desenvolvimento sustentável", disse Uchôa.

Em diálogo com o executivo estadual, o município tem recebido creches e também espera mais duas escolas para 2025. "Estamos na expectativa de receber R$ 45 milhões do programa Águas de Pernambuco para acabar com o rodízio hídrico que hoje existe onde tem água encanada. Também está sendo planejada uma estrada para ligar o Centro à Zona Rural, com investimentos de R$ 20 milhões dos cofres estaduais."

Jogli ainda destacou a necessidade de um crescimento sustentável. "Queremos investir mais no turismo, pois temos alguns dos maracatus mais antigos do Brasil. Temos oito maracatus atuando e outros dois com os quais vamos colaborar, pois estão parados. Araçoiaba ainda não descobriu a sua vocação econômica, por isso estamos investindo na cultura, atraindo turismo e investimentos nessa área. Para isso, precisamos também de infraestrutura."

Arco Metropolitano e Escola de Sargentos

Cientista político Antônio Fernandes, Diego Cabral (Republicanos) e Jogli Uchôa (PSD) em debate na Rádio Jornal

Os gestores também foram questionados sobre temas que impactam bastante os municípios: o Arco Metropolitano e a nova Escola de Sargentos do Exército, que será instalada no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti.

"O Arco é uma discussão que já vem de 20 anos e tem sido um grande gargalo para a economia. Hoje, temos uma movimentação econômica que pode ser escoada pelo Arco, que precisa sair do papel pelo bem dos municípios, independente da bandeira partidária", opinou Uchôa. O prefeito admitiu que a mobilidade segue sendo um desafio para o município. "Já tentamos acrescentar uma linha de ônibus, mas sem sucesso, pois depende do Consórcio Grande Recife."

"A Escola trará mais de 6 mil pessoas para o entorno, mas também precisamos discutir o crescimento sustentável. A parte ambiental tem que ser discutida e já conseguimos reduzir em 50% a supressão da mata. Já o Arco trará um ganho importante ao escoar a produção de cidades do entorno", disse Cabral.

Guarda Municipal Armada

Diego Cabral defendeu o armamento da guarda, conforme prometido pela atual gestão, com prazo para o primeiro semestre do próximo ano. "A nossa guarda está bastante estruturada. Foi feito um concurso para mais de 96 guardas. Além disso, pretendemos fazer uma grande central de monitoramento", disse. "Precisamos de um trabalho conjunto com a Polícia Civil. Assim, podemos integrar uma segurança muito melhor."