Ramos e Matuto denunciam Fake News durante a campanha do 2º turno em Paulista

No segundo turno em Paulista, as chapas dos candidatos têm enfrentado situações semelhantes em diferentes cenários. A chapa do candidato ao cargo de prefeito, Ramos (PSDB), alega que enfrenta uma onda de fake news durante a campanha. O corpo jurídico da coligação A Força da Mudança protocolou diversas representações na Justiça Eleitoral, com 17 decisões favoráveis até o momento.

Com as determinações judiciais, responsáveis por páginas no Instagram e blogs foram obrigados pelo juiz da 114ª Zona Eleitoral, Dr. Ricardo de Sá Leitão Alencar Júnior, a remover propagandas enganosas contra Ramos e Felipe Andrade.

Por outro lado, a campanha de Júnior Matuto, o também candidato à prefeitura, igualmente relata um cenário de desinformação, com 48 ações judiciais impetradas, resultando em 25 decisões favoráveis a ele. Três dessas decisões foram direcionadas contra postagens do atual prefeito Yves Ribeiro (PT) e outras páginas que propagaram informações falsas.

“Passaram o primeiro turno inteiro me atacando com fake news, mas a justiça entrou em campo para reestabelecer a verdade. Lamento muito o que vem acontecendo, mas entendo que esse grupo que vive de espalhar mentiras faz isso porque não tem trabalho para mostrar”, declarou Matuto.

Segundo a assessoria jurídica de Matuto, as fake news estão sendo utilizadas como uma estratégia de campanha para prejudicar a democracia e confundir a população.

