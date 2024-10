Segundo turno em Paulista: Ramos não comparece a debate e Júnior Matuto discute propostas em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na reta final do segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista, os candidatos Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB) tiveram agendas opostas, nesta terça-feira (22). O dia estava marcado pela expectativa do primeiro embate entre os dois candidatos, no debate realizado pelo G1, que acabou se tornando uma sabatina com o pessebista, por conta da ausência de Ramos.

Durante a sabatina, Júnior Matuto aproveitou para criticar a ausência do adversário, o qual se referiu como “o candidato que representa a atual gestão”. De acordo com o pessebista, Ramos “se acovardou” e “não teve coragem de debater”.

“É triste ver que o candidato que representa a atual gestão se acovardou e não teve coragem de debater frente a frente. Isso mostra o tipo de compromisso que ele tem com a cidade e com o eleitor. Enquanto uns fogem, nós estamos aqui apresentando propostas e soluções concretas para os problemas de Paulista”, declarou.

Segurança

Entre as propostas apresentadas por Matuto na entrevista, está a retomada do projeto de iluminação em LED em todas as ruas do município, o qual atribuiu a um aumento na segurança do município durante sua gestão, entre 2013 e 2020.

“Quando você ilumina uma comunidade, você cria um ambiente mais saudável e seguro. Já fizemos isso em locais como a Avenida F, e isso elevou a autoestima do povo e melhorou a segurança”, disse.

Júnior também prometeu a reestruturação da Guarda Municipal e o retorno do Centro de Videomonitoramento.

“O sistema praticamente zerou as saídas de banco e reduziu a criminalidade em áreas críticas. Segurança é um fardo dividido por todos: prefeitura, estado e governo federal. E nós precisamos tomar ações preventivas, especialmente nas comunidades mais vulneráveis”, pontuou.

Saúde

Júnior afirmou que será prioridade a reestruturação do sistema de saúde do município, com foco em contratação de profissionais e ampliação dos serviços. O pessebista também anunciou a criação de uma central de parto normal humanizado na Unidade Mista Torres Galvão, além de uma policlínica 24h no Conjunto Beira-Mar.

O pessebista voltou a prometer a instalação de três unidades do Compaz em Paulista e a criação da Casa Azul, para crianças atípicas, e uma Casa Lilás, para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica.

“Além de acolher, precisamos oferecer capacitação profissional, dando autonomia financeira para essas mulheres”, prometeu.

Ramos ignora debate nas redes sociais e recebe apoiadores

Ausente do debate, Ramos usou seu dia de agendas para receber apoiadores, como o deputado estadual Fabrizio Ferraz (SD), que visitou o candidato, junto ao ex-candidato a vereador em Paulista, Fábio Barros (PSB).