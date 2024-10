Segundo turno em Paulista: Ramos participa de sabatina do SJCC nesta quarta-feira (23)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSDB será o primeiro a participar de entrevista com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) inicia, nesta quarta-feira (23), as sabatinas com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista. O primeiro entrevistado será Ramos (PSDB).

A entrevista, que tem duração de 10 minutos, acontece dentro do programa TV Jornal Meio-Dia. O encontro terá transmissão simultânea nos canais da TV Jornal e do JC Play, no Youtube.

Diante do segundo turno, a sabatina representa uma nova oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas e discutirem temas da cidade.

Na quinta-feira (24), a entrevista será com o candidato Júnior Matuto (PSB).

Quem é Ramos

Candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Severino Ramos tem 75 anos de idade, natural de Goiana. Na política, Ramos iniciou a trajetória no Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife (SECR), onde é presidente, além de também ter sido membro fundador da Força Sindical no Recife.

Em 2004, Ramos foi eleito vereador do Recife pelo PMN, onde ficou até 2008. Na legislatura, foi vice-presidente da Câmara Municipal. Em 2010, pelo mesmo partido, foi eleito deputado estadual.

Ramos disputou a prefeitura de Paulista por três oportunidades, sendo a primeira em 2012, pelo PMN, ficando na terceira posição. Em 2016, concorrendo pelo PTB, ficou em segundo lugar, enquanto em 2020, foi novamente o terceiro colocado.

Debates de Olinda e Paulista no SJCC

Ainda nesta quarta-feira, o SJCC inicia a rodada de debates com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para as prefeituras de Olinda e Paulista, iniciando pelos postulantes ao cargo de prefeito da Marim dos Caetés. Na sexta-feira (25), é a vez dos candidatos de Paulista discutirem suas propostas e temas da cidade.

Os debates acontecem a partir das 10h30, na Rádio Jornal, com transmissão simultânea no Youtube, nos canais da Rádio Jornal e JC Play.

Em vídeo, Ramos (PSDB) diz por que quer governar Paulista