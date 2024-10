De Raquel Lyra a João Campos: diferentes grupos políticos marcam presença no culto do pastor Ailton, da Assembleia de Deus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diversos nomes da política pernambucana estiverem presentes no culto de celebração do aniversário do pastor Ailton, líder da IEADPE

A governadora Raquel Lyra (PSDB), o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), e outras lideranças políticas de Pernambuco marcaram presença no culto de comemoração aos 26 anos do pastor Ailton José Alves à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEADPE), na noite da última terça-feira (22). No mesmo evento, o líder religioso celebrou aniversário de 71 anos.

A presença de políticos de diferentes ideologias e campos partidários reforça a força da liderança religiosa, assim como a relevância do eleitorado evangélico, que vem se consolidando no meio político a cada ano.

"É um privilégio celebrar a vida de um homem que tem dedicado sua jornada à fé e ao povo pernambucano. Que Deus continue abençoando sua trajetória!", parabenizou a governadora Raquel Lyra.

João Campos registrou a presença no evento em uma publicação nas redes sociais. "Uma bonita celebração para o pastor que preside a IEADPE há mais de duas décadas", escreveu o prefeito do Recife.

João Campos parabeniza pastor Ailton - Reprodução / Redes Sociais

Também marcaram presença no culto a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), os deputados federais Eduardo da Fonte (PP) e Lula da Fonte (PP), a prefeita reeleita de Igarassu, Elcione Ramos (PSDB), além da deputada Michele Collins (PP), que estava ao lado do filho Alef Collins (PP), eleito vereador do Recife.

Também presentes, o prefeito de Olinda Professor Lupércio (PSD) e a candidata à prefeitura da cidade Mirella Almeida (PSD), o ex-ministro Gilson Machado (PL) e o vereador eleito Gilson Filho (PL).