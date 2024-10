Novo debate entre Mirella e Vinícius tem ataques, acusações e poucas propostas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos à prefeitura de Olinda que disputam o segundo turno das eleições no município, Mirella Almeida (PSD) e Vinícius Castello (PT), travaram novo embate, em debate realizado pelo G1, na tarde desta quarta-feira (23).

A nova oportunidade de discussão de propostas deu lugar a uma nova troca de ataques. Enquanto Mirella se referia a Vinícius como um representante do ex-prefeito Renildo Calheiros (PCdoB), o petista, ao enumerar críticas ao atual prefeito Professor Lupércio (SD), repetiu que “Mirella é Lupércio” e que a ex-secretária seria a continuidade, de fato, da atual gestão municipal.

No primeiro bloco, onde foi determinado aos candidatos que respondessem questões sobre creches, engorda das praias e hospitais, Vinícius questionou Mirella sobre propostas para a saúde. A ex-secretária, por sua vez, prometeu a reabertura da maternidade Brites de Albuquerque, na Cidade Tabajara, enfatizando o diálogo aberto com a governadora Raquel Lyra (PSDB), para viabilizar a proposta.

“A gente também vai reabrir a maternidade Brites de Albuquerque, que hoje funciona como um hospital regulado pelo estado. A gente vai dar celeridade, para que mais crianças possam nascer na nossa cidade e isso já está sendo conversado, inclusive, com Raquel Lyra, com a governadora do estado, e também inaugurar uma UPA especialidade”, disse Mirella.

Na sequência, Mirella perguntou a Vinícius sobre creches, criticando as gestões de Renildo Calheiros, voltando a afirmar que o ex-prefeito compõe o palanque do candidato do PT. Vinícius, por sua vez, criticou a adversária, afirmando que “só fala sobre o passado”.

“É importante que o povo da cidade de Olinda consiga te ouvir, justamente porque você só fala sobre passado, enquanto você participa integralmente dessa gestão (do prefeito Professor Lupércio). Eu nunca participei de gestão. Muito pelo contrário, entrei sendo oposição a esse governo que destruiu a cidade de Olinda”, criticou.

O petista complementou, apresentando proposta de criação de 1.200 vagas de creches e 10 unidades no município.

“A gente vai fazer com que o povo da cidade de Olinda tenha a oportunidade de ter 1.200 vagas, 10 creches espalhadas em toda a cidade de Olinda, cuidando da atenção básica, mas entendendo que a gente precisa ver a educação com prioridade, cuidando do professor, para que o piso salarial consiga existir dentro da cidade, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que as crianças tenham a oportunidade de ter as escolas estruturadas”, complementou.

Sobre engorda de praias, Vinícius prometeu o diálogo com comerciantes e rede hoteleira, para verificar viabilidade da expansão do território, mas sem detalhar a proposta para o tema. O petista destacou que, hoje, na orla de Olinda, a população vive com a insegurança.

A pessedista, em réplica, afirmou que possui projetos de revitalização da orla em andamento no município, destacando a construção de quiosques, banheiros e áreas de lazer.

No segundo bloco, Mirella perguntou a Vinícius sobre a relação com o prefeito do Recife João Campos (PSB), acusando o petista de fazer “política por conveniência”, mencionando publicações de Vinícius nas redes sociais, onde teria chamado o gestor recifense de “moleque”.

“É conveniente ter João Campos ao lado agora. É conveniente chegar para uma população que carece tanto de políticas públicas importantes, que merece tanto a atenção do poder público e dizer que o prefeito de outra cidade vai atuar aqui”, disse Mirella.

Vinícius, em resposta, disse que é necessário ter “boas relações políticas” e que sem isso, Olinda estaria isolada politicamente. O petista voltou a criticar a adversária e o atual prefeito Professor Lupércio, enfatizando que a gestão foi “ineficiente” por não saber usar recursos destinados ao município.

“A cidade de Olinda não tem a execução dos orçamentos. Eu estou falando aqui sobre gestão pública. A gestão de Mirella e Lupércio é ineficiente porque o recurso chega e eles perdem o orçamento, como se a gente já tivesse um orçamento robusto para poder ajudar a população. Então, ter uma parceria com João Campos é fazer com que você, que está em casa, tenha a sua realidade de cuidado com projetos que já funcionam”, respondeu.



