Segundo turno em Paulista: Ramos não comparece a sabatina no SJCC e Júnior Matuto lamenta nova ausência do adversário

Candidato do PSDB não compareceu a sabatina do SJCC, nesta quarta-feira (23); Matuto criticou postura do adversário: "Quem perde é o povo de Paulista"

O candidato à prefeitura de Paulista, Júnior Matuto (PSB), voltou a criticar o adversário na disputa pelo segundo turno, Ramos (PSDB), após nova ausência do tucano, dessa vez na sabatina do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), nesta quarta-feira (23).

Sobre a ausência do adversário à sabatina do SJCC, Júnior Matuto afirmou que “quem perde é o povo de Paulista”.

“Quem perde com isso é o povo de Paulista. É fundamental para o processo democrático que os eleitores conheçam bem os candidatos, saibam suas propostas e o que pensam sobre os principais desafios da cidade”, disse Júnior Matuto.

Para Júnior Matuto, as ausências de Ramos representam uma “fuga do diálogo” com a população. Além do compromisso desta quarta-feira no SJCC, Ramos também não compareceu ao debate realizado pelo G1, na última terça-feira (22).

“O povo do Paulista quer um prefeito que debata, participe, caminhe nas ruas e conheça de perto as necessidades do povo. Fugir desse diálogo é se afastar da realidade da nossa cidade”, criticou.

