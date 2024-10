Mirella encerra campanha com caminhada ao lado de Raquel Lyra e Priscila Krause neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A candidata à Prefeitura de Olinda pelo PSD, Mirella Almeida, finaliza suas agendas de campanha ao lado da governadora de Pernambuco e sua principal apoiadora, Raquel Lyra (PSDB), neste sábado (26), no bairro de Rio Doce. Além da chefe do Executivo Estadual, o evento contará com a presença da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) e de outras lideranças políticas da região.

Mirella enfrenta Vinícius Castello (PT), que tem apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos, no segundo turno das eleições municipais.

Em Olinda, a pessedista é candidata à sucessão do atual prefeito da cidade, Professor Lupércio (PSD), com quem trabalhou como secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, além de ter comandado a Secretaria de Planejamento e Fazenda.

A postulante ficou em 2º lugar no primeiro turno, com 30,02% dos votos válidos (62.289 votos).

Apoios e propostas

Além da forte presença de Lupércio e Raquel, Mirella também recebeu apoio do Partido Progressista, após encontro com o deputado Pastor Cleiton Collins, do partido Agir, e de figuras públicas como o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e de cantores como Dadá Boladão e Felipe Original, entre outros artistas, siglas e vereadores.

Sua proposta mais recente foi anunciada na última quarta-feira (23), prometendo criar 10 creches no município com o apoio do governo estadual. No vídeo, ela aparece ao lado de Lyra, que reforça o compromisso de ajudar a aumentar o número de vagas.

"Estamos juntas para fazer Olinda crescer, mas sem deixar ninguém para trás. Ela disse que vai construir cinco creches, eu já disse que pode falar de dez, e o que ela não conseguir, eu faço por ela", disse Raquel.

Além das creches, outras propostas que aparecem frequentemente no plano de governo de Mirella são: construção de policlínicas, ampliação do programa Saúde da Família e a intenção de se unir a prefeitos e prefeitas em busca de investimentos, especialmente para áreas limítrofes de Olinda.

