PF faz buscas na casa do deputado federal Gayer, suspeito de desvios de cota parlamentar

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã de hoje (25), mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

Operação tem o objetivo de identificar associação criminosa suspeita de desvios de dinheiro de cota parlamentar.

Ao todo, a corporação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Brasília e em mais quatro cidades de Goiás: Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Aparecida de Goiânia e Goiânia.

Operação Discalculia

De acordo com a PF, a associação criminosa usou documentos falsos para a criação de uma OSCIP (Organização de Sociedade Civil de Interesse Público) e tinha o objetivo de beneficiá-la com recursos da cota parlamentar de Gayer.

A operação foi nomeada de "discalculia", um transtorno de aprendizagem relacionado a números, porque foi identificada falsificação na Ata de Assembleia da constituição da OSCIP, consistente em data retroativa (ano de 2003), com um quadro social formado por crianças de um a nove anos de idade.

Os crimes investigados são de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato.

Por enquanto, os crimes listados são apenas um guia para orientar a investigação. Os suspeitos só respondem efetivamente pelos crimes se uma eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público for recebida pela Justiça.

Operação apreendeu R$ 70 mil em dinheiro vivo com assessor de Gayer:

PF apreendeu R$ 70 mil com assessor de Gayer - DIVULGAÇÃO / POLÍCIA FEDERAL

Operação na casa do deputado federal

Os mandados foram determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal

Alexandre de Moraes, quem o parlamentar criticou em vídeo nas redes sociais após a operação

Com informações do UOL, mandados foram cumpridos na casa do deputado e no imóvel funcional dele em Brasília (DF).

Defesa de Gustavo Gayer

Nas redes sociais, Gayer postou um vídeo nas redes sociais para se defender.

Ele afirmou que a operação ocorre dois dias antes das eleições, em que ele apoia o Fred Rodrigues à Prefeitura de Goiânia, sendo assim uma suposta forma de perseguição eleitoral. Veja o vídeo completo:

Desvios de cota parlamentar

Desvios de cota parlamentar ocorrem quando um parlamentar utiliza a verba (também chamada de verba indenizatória) destinada ao exercício de suas funções – como transporte, alimentação, divulgação de atividades e aluguel de escritório – de forma irregular ou em benefício próprio.

Esse recurso, previsto para cobrir despesas relacionadas exclusivamente ao mandato, pode ser desviado por meio de notas fiscais falsas, serviços superfaturados ou despesas pessoais.

Este tipo de crime se configura como mau uso do dinheiro público, uma vez que a cota deve financiar apenas atividades parlamentares legítimas e diretamente ligadas ao exercício do cargo.