Ramos falta a debate e Junior Matuto é sabatinado pelo SJCC sobre a eleição em Paulista

O deputado estadual e candidato à prefeitura de Paulista Júnior Matuto (PSB) concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (25) à Rádio Jornal. O tempo estava reservado para um debate com os candidatos ao Executivo da cidade, mas o postulante Ramos (PSDB) não participou do encontro promovido pelo Sistema Jornal do Commercio (SJCC).

Em 2012, Junior Matuto foi eleito prefeito de Paulista, sendo reeleito na eleição seguinte, em 2016. O pessebista foi sabatinado durante 15 minutos e tratou das áreas da segurança pública, mobilidade urbana, economia da cidade, entre outros.

"Eu não poderia ver a minha cidade em um cenário de desastre e fingir que não era comigo. Nós estamos nessa luta, para a partir do dia primeiro reconstruir a cidade, que está completamente destruída", disse Matuto em fala inicial.

SEGURANÇA PÚBLICA

Questionado sobre possíveis investimentos em segurança pública, caso eleito, Matuto disse que a melhor opção é focar na segurança preventiva do município.

"Melhor do que você ter um bandido preso ou morto é o bandido não existir, e para que o bandido não exista, você tem que investir, por exemplo, no combate à evasão escolar, nos campos de várzea, na capacitação profissional dos jovens, em espaços de convivência e na iluminação pública", afirmou.

"Não descartar a capacitação, o preparo psicológico da guarda municipal, para ela, também, estar armada para defender o cidadão, principalmente, nos logradouros públicos: nas unidades de saúde, de ensino, nos espaços de convivência", concluiu.

RELAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO

O candidato do PSB disse que, se for eleito, pretende "bater na porta" de todas as lideranças políticas para trabalhar em prol da cidade, mas criticou a atual gestão estadual. "A governadora do estado de Pernambuco (Raquel Lyra), até hoje, não fez nada por Paulista e estamos falando em quase dois anos de mandato", disparou.

Júnior Matuto, ao longo da campanha, recebeu o apoio do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e do presidente Lula (PT).

ORLA DE PAULISTA

Sobre o litoral de Paulista, o candidato afirmou que é preciso realizar uma parceria com o governo federal para intervir nas obras de requalificação da orla da cidade.

"O primeiro passo nosso seria revitalizar a nossa orla, fazer manutenção dos pontos críticos, como na frente do forte, em alguns ponto de Pau Amarelo. No Janga também tem um cenário de destruição, mas fazer o ordenamento do comércio, capacitar e fazer linha de crédito", disse.

MOBILIDADE URBANA

Questionado sobre a mobilidade urbana na cidade, o candidato criticou a atual gestão, comandada por Yves Ribeiro e disse que a cidade possui a estrada que mais 'mata' na cidade, referindo-se a estrada do frio que liga a PE-15 ao bairro de Jardim Paulista.

"Na nossa época fizemos intervenções importantes no município, como a duplicação da PE-01, a duplicação da ponte do Janga, a duplicação da ponte do barão", afirmou Matuto sobre suas ações em gestões passadas.

"Sinalização vertical e horizontal, realizar palestras de educação de trânsito, fazendo ações educativas, para que também a gente conscientizasse, tanto o pedestre quanto o motorista", disse.

ECONOMIA DA CIDADE

Na área econômica da cidade, o candidato disse que, se for eleito, pretende abrir linhas de crédito, classificar os marinheiros, que hoje, trabalham no ramo náutico.

"Abrir vagas de creche, para que as mães, principalmente as solteiras tenham onde deixar seus filhos e ir em busca de oportunidade de emprego e renda", disse Matuto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

"Dessa vez eu peço a permissão para falar olhando no olho de cada morador da cidade do Paulista. Passamos toda a campanha, principalmente, do primeiro turno conversando com as pessoas, uma campanha de paz, uma campanha propositiva, uma campanha de alguém que fez muito pela cidade e que tem condições de saúde, experiência, que é capacitado para resolver e solucionar os problemas da cidade. E eu quero dizer a você que está nos escutando, que a nossa missão é resgatar a cidade do Paulista e logo em seguida, reconstruir", disse.

"Infelizmente foi uma campanha, que não foi uma campanha pela corrida pelos votos, mas foi uma verdadeira batalha da mentira contra a verdade, mas a verdade veio a tona e quero dizer a cada cidadão de Paulista, que o futuro da cidade está na mão de cada um de vocês. Eu apenas represento esse sentimento e quero dizer que me orgulho e sou grato ao povo de Paulista no primeiro turno ter depositado os votos de confiança na nossa candidatura, no nosso projeto e que ali é a prova que ainda existe esperança no coração de cada um, de cada pessoa que mora na cidade", completou.