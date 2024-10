Mirella realiza caminhada ao lado de Raquel Lyra e lideranças, em último dia de campanha em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) realizou seu último ato de campanha na manhã deste sábado (26), no bairro de Rio Doce. O ato contou a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), além do candidato à prefeitura de Paulista Ramos (PSDB). Prefeitos eleitos e deputados também marcaram presença no ato.

Em discurso, Mirella enfatizou que sua campanha tem “boas propostas e um time forte”. Chegando ao final do segundo turno, a pessedista destacou que ouviu “todos os bairros” de Olinda.

“A nossa campanha tem muita alegria, boas propostas e um time forte. Ouvimos a população de todos os bairros da nossa cidade. Com fé no futuro e união, Olinda vai andar para frente, com muito trabalho e dedicação”, comentou Mirella.

Durante a caminhada, em trecho divulgado nas redes sociais, Raquel Lyra enfatizou que Mirella “tá pronta”.

“Amanhã é dia de mudança, dia de decidir pelo futuro de Olinda e é claro que essa mulher tá pronta. Daqui (de Rio Doce), para a prefeitura de Olinda, para poder cuidar da nossa gente”, disse Raquel.

Reunião com lideranças

Ainda durante a manhã, Mirella e Raquel participaram de uma reunião com as lideranças políticas que apoiam a candidatura da olindense, no bairro de Jardim Atlântico.

O encontro contou com a presença do candidato à prefeitura de Paulista, Ramos, além do prefeito reeleito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), e o ministro da Pesca do Governo Federal e presidente estadual do PSD, André de Paula.

“Olinda, Paulista e Caruaru estão juntos pela transformação do nosso estado. Vamos eleger Mirella prefeita”, afirmou Raquel.



Em vídeo, Mirella Almeida (PSD) diz por que quer governar Olinda