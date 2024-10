Pesquisa Datafolha em BH, votos válidos: Fuad Noman tem 53% e Bruno Engler, 47%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral de Belo Horizonte (MG) divulgada neste sábado, 26, véspera do segundo turno das eleições 2024, aponta que o atual prefeito da cidade, Fuad Noman (PSD), tem 53% de votos válidos, enquanto o deputado estadual Bruno Engler (PL) registra 47%.

Os votos válidos são utilizados pela Justiça Eleitoral para declarar o eleito. Vence o pleito o candidato que conquistar mais de 50% dos votos válidos.

Nos votos totais, considerando o cenário estimulado, Fuad tem 48% e Engler, 42%. Na pesquisa anterior, o prefeito registrava 46% e, o deputado estadual, 39%. São 7% os votos em branco ou nulos e 4% estão indecisos. No comparativo com a rodada anterior, Fuad oscilou dois pontos para cima, dentro da margem de erro, enquanto Bruno Engler cresceu três pontos porcentuais.

Na pesquisa espontânea, modalidade na qual as opções de voto no pleito não são apresentadas aos entrevistados, Fuad registra 37% e Engler, 28%. A resposta "no 22", número de urna de Engler, soma 6% de menções, enquanto as menções a "no 55", número de Fuad, equivalem a 4%. A preferência de voto "no atual" mandatário, sem referência nominal a Fuad Noman, soma 2%. Na espontânea, 16% se dizem indecisos e 7% votam em branco ou nulo

O Datafolha realizou 1.674 entrevistas presenciais na capital mineira entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo MG-01286/2024.