Vinícius Castello encerra campanha em Olinda com carreata por 16 bairros ao lado de João Campos e apoiadores

O candidato à prefeitura de Olinda Vinícius Castello (PT) realizou seu ato de encerramento da campanha, na tarde deste sábado (26), em carreata que percorreu 16 bairros da cidade. O ato contou com a presença do prefeito reeleito do Recife João Campos (PSB), além de lideranças estaduais e quadros nacionais do Partido dos Trabalhadores.

“Estou muito confiante e muito feliz porque a gente vai ter uma Olinda melhor, pois a gente fala diretamente com a população que está querendo realmente a mudança na nossa cidade. Amanhã, vamos às urnas votar 13 para poder resgatar a Olinda e devolvê-la para os olindenses”, afirmou Vinicius.

Nas redes sociais, João voltou a destacar a candidatura do petista, afirmando que Vinícius está “pronto para mudar Olinda”, enfatizando a realização de uma “gestão em parceria com o Recife” e pediu “voto de confiança” no candidato olindense. Em vídeo, João também enfatizou que Vinícius “vai ser um grande prefeito”

“Vini tá pronto pra mudar Olinda. Ele é um jovem que está preparado pra tocar essa gestão em parceria com o Recife, buscando as boas referências e fazendo o melhor pelo povo dessa cidade tão querida. Você que mora ou tem família e amigos em Olinda, garanta esse voto de confiança em Vini”, disse João, em publicação nas redes sociais.

O senador Randolfe Rodrigues (PT), líder do governo Lula no Senado Federal, participou da carreata e reforçou o apoio a Vinícius no pleito olindense, enfatizando a relação com o governo federal.

“Viemos aqui todos juntos dizer que Vinicius representa a mudança que Olinda vai ter. Ele tem relação direta com o presidente Lula, tem o apoio dos senadores e de um grande time que vai ajudá-lo a cuidar de Olinda”, afirmou.

A também senadora Teresa Leitão (PT) afirmou que a carreata mostrou um “apoio popular muito grande”, enfatizando que Vinícius representa “a vitória da mudança e das forças democráticas” no município.

“O que a carreata nos mostrou foi um apoio popular muito grande que foi crescendo ao longo da campanha. As pesquisas, as ruas e o desespero dos nossos adversários indicam isso. Eu tenho certeza que Vinícius sairá vitorioso amanhã, representando a vitória da mudança e das forças democráticas”, disse.



