Acompanhado pelo governador de SP, Ricardo Nunes vota neste domingo (27)

Candidato do MDB estava acompanhado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e por seu candidato a vice, Mello Araújo (PL)

Com informações do Estadão Conteúdo.

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo (27).

Nunes estava acompanhado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e por seu candidato a vice, Mello Araújo (PL). O candidato declarou estar confiante na vitória.

"Expectativa muito positiva. A expectativa é muito boa. A gente acompanhou nesses últimos dias, principalmente ontem, uma energia muito positiva da população", disse.

"Estou muito otimista. Mas, lógico, vamos esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito e espero que seja o nosso projeto. Estou bastante otimista, não vou negar", completou.

Questionado sobre o apagão recente que impactou São Paulo, Nunes afirmou que o episódio não deve influenciar o resultado da eleição.

"Acho que não terá influência. Se houver, será para o candidato do governo federal. A Enel é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Bastava um decreto do presidente da República para ocorrer uma intervenção ou caducidade do contrato", ressaltou.

Apesar de liderar as pesquisas ao longo do segundo turno, o prefeito destacou os desafios da campanha: "Não tem eleição fácil. Todas as eleições são difíceis. A gente sempre teve um posicionamento de muita tranquilidade e humildade."

