Apuração das eleições: saiba o resultado para prefeito de Campo Grande-MS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste ano, o município de Campo Grande (MS) teve um segundo turno com duas candidatas mulheres, dando vitória a Adriane Lopes, do PP, com 51,45%. Rose Modesto, do União, teve 48,55%. As seções eleitorais foram apuradas por volta das 17h04 deste domingo (27).

A decisão sobre quem será a nova prefeita da cidade pelos próximos quatro anos foi tomada pela população neste domingo, 27 de outubro.

Durante as campanhas de segundo turno, as candidatas tiveram a missão de conquistar os votos do terceiro colocado, Beto Pereira (PSDB), que recebeu a confiança de 115.516 mil eleitores, e do alto número de abstenções, que ficou acima da média nacional.

No primeiro turno, Adriane obteve 31,67% dos votos válidos, enquanto Rose registrou 29,56%. Uma disputa extremamente concorrida entre as duas, com diferença de apenas 9 mil votos.

Apesar da capital do Mato Grosso do Sul ter chegado, em 2024, no maior eleitorado de sua história, a participação percentual foi de 74,50%. Isso significa que, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 164.799 eleitores deixaram de votar nas eleições municipais da cidade durante o primeiro turno.

Quem ganhou em Campo Grande? Confira apuração:

Quando o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgar os resultados, a matéria será atualizada com os números finais.



As candidatas:

Rose Modesto:

Rosiane Modesto de Oliveira, de 46 anos, é candidata a prefeita de Campo Grande, tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT) e da ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro (PL) e atual Senadora, Tereza Cristina (PP).

Rose já foi vereadora em duas oportunidades, em 2008 e 2012, vice-governadora em 2014 e também já foi deputada federal, em 2018.

Está dividindo chapa com Roberto Oshiro como candidato a vice, também do União Brasil.

Adriane Lopes:

Natural de Grandes Rios, no Paraná, Adriane Barbosa Nogueira Lopes, de 48 anos, foi a candidata mais votada no primeiro turno das eleições para prefeito de Campo Grande no primeiro turno.

A postulante ao cargo pelo PP teve 9 mil votos a mais que a rival e é a atual prefeita da cidade.

Adriane já foi vice-prefeita em duas oportunidades, em 2016 e 2020, pelo partido Patriota. Atualmente, está filiada ao Progressista e assumiu o comando da cidade em 2022, após a renúncia de Marquinhos Trad, que acusa a candidata de traição por se negar a participado da gestão mesmo sendo a vice nos 8 anos de governo de Marquinhos.

ELEIÇÕES: Qual é o valor do salário de um prefeito?