Igor Normando é eleito em Belém (PA) com 56,36% dos votos

Igor Normando, do MDB, e Éder Mauro, do Partido Liberal, disputaram para prefeitura de Belém; confira o resultado e o percentual de cada candidato

Neste domingo (27), o eleitorado do município de Belém, capital do Pará, foi às urnas no segundo turno para escolher o futuro prefeito da cidade. Disputaram o cargo do Executivo Municipal Igor Normando, do MDB, e Éder Mauro, do Partido Liberal. A capital do Pará tem um um total de 1.056.251 eleitores.

O vencedor do pleito foi Igor Normando (MDB), com 56,36% dos votos - 421.485. O candidato contou com o apoio do governador Helder Barbalho, do mesmo partido.

Seu opositor, Éder Mauro, atingiu 43,64% dos votos - 326.411. Ele contou com o apoio político do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro.

Apuração do resultado em Belém:

Primeiro turno



No primeiro turno Igor Normando (MDB) teve 44,89% dos votos válidos.

Seu opositor, Éder Mauro, do PL, recebeu 31,48% dos votos no primeiro turno das eleições.

Maior colégio eleitoral

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Belém é o maior colégio eleitoral do Estado, com 1.056.251 eleitores.

A capital paraense possui um total de 1.303.403 habitantes, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um Produto Interno Bruto (PIB) de de R$ 33.467.126.

